به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان عربستان از ۱۱ شهریور به میزبانی ریاض برگزار می‌شود؛ اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در بابلسر در حال برگزاری است. پولادمردان پنجم مردادماه راهی تهران می‌شوند تا ادامه تمرینات را زیر نظر نواب نصیر شلال پیگیری کنند.

چند روز پیش فدراسیون جهانی وزنه‌برداری لیست اولیه وزنه‌برداران حاضر در مسابقات قهرمانی جهان را منتشر کرد؛ در این لیست اسامی چون حسین سلطانی، میرمصطفی جوادی، امیر حقوقی، سید ایوب موسوی، محمد زارعی، رضا دهدار، سید رسول معتمدی، پیمان جان، مهدی کرمی، امیر عزیزی، آیت شریفی و علی داوودی دیده می‌شود. وزنه‌برداران ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ ریاض در دسته‌های ۸۱، ۸۹، ۹۶، ۱۰۲، ۱۰۹ و به‌اضافه ۱۰۹ کیلوگرم به روی تخته خواهند رفت. ۸۱ و ۹۶ کیلوگرم جزو اوزان المپیکی نیست.

در این لیست اولیه، نام مدال‌آوران المپیک و جهان همچون کیانوش رستمی و سهراب مرادی دیده نمی‌شود. رستمی دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو و نقره المپیک ۲۰۱۲ لندن به دلیل غیبت در آخرین مسابقه رکوردگیری از دور مسابقات کنار گذاشته شد. طبق قوانین فدراسیون جهانی غیبت در مسابقات قهرمانی جهان به معنای حذف از المپیک ۲۰۲۴ پاریس است و به این ترتیب کیانوش رستمی حضور در سومین المپیک را از دست داد.

رستمی المپیک توکیو را هم به دلیل تک روی‌هایی که داشت از دست داد. او می‌توانست با سومین حضور در المپیک نامش را در ورزش ایران ماندگار کند اما با رویه‌ای که در این چند سال پیش گرفته بود خودخواسته به دوران ورزشی‌اش پایان داد.

سهراب مرادی (سمت راست) در کنار کیانوش رستمی

سهراب مرادی اما شرایط متفاوتی داشت. او یک مدال خوش رنگ طلا در المپیک ریو و دو مدال جهانی در کارنامه خود ثبت کرده بود، اما مصدومیت بد موقع بیش از این اجازه نداد تا همچنان در وزنه‌برداری ایران تاریخ ساز شود؛ اگرچه سهراب با کتف از جا دررفته و مصدومیت بد موقع بارها تلاش کرد تا دوباره به روزهای اوج خود برگردد اما پس از حضور در آخرین رکوردگیری، وقتی نتوانست از پس مهار وزنه‌های خود بربیاید تصمیم جدی برای خداحافظی از دنیای قهرمانی گرفت.

پایان رستم و سهراب وزنه‌برداری ایران باعث نگرانی اهالی وزنه‌برداری ایران شد، در چند سال اخیر به خاطر سوء مدیریت پشتوانه‌سازی درستی در وزنه‌برداری صورت نگرفت و حالا نبود این قهرمانان ممکن است کار را برای تیم ملی در سال منتهی به المپیک سخت کند؛ البته فدراسیون جدید با مدیریت انوشیروانی و اعضای کادر فنی توجه ویژه‌ای به جوانگرایی در تیم ملی دارند و همین موضوع می‌تواند نقطه قوت این فدراسیون باشد.

ملی‌پوش جوان جا پای کیانوش رستمی می‌گذارد؟

پس از اینکه کیانوش رستمی به خاطر غیبت در رکوردگیری از تیم ملی کنار گذاشته شد برخی حامیان کیانوش رستمی این اتفاق را سرمایه‌سوزی دانستند، اما سرمربی تیم ملی که تصمیمش را گرفته بود به این مسائل توجهی نکرد. در همان زمان نام میرمصطفی جوادی به عنوان جایگزین کیانوش بر سر زبان‌ها افتاد. جوادی در سال ۲۰۲۱ در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. او در دسته ۸۹ کیلوگرم یکی از امیدهای ایران به شمار می‌رود.

البته این ملی‌پوش جوان وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ کلمبیا نتوانست موفقیتی به دست بیاورد، اما در مسابقات آسیایی و درون اردویی از کیانوش پیشی گرفت. او قرار است در وزن ۸۹ کیلوگرم در مسابقات جهانی روی تخته برود و باید دید جایگزین کیانوش رستمی چه عملکردی خواهد داشت. البته جوادی هنوز ابتدای راه است، او هم‌اکنون در رنکینگ المپیک قرار دارد و نفر دوم ایران محسوب می‌شود، اما به تازگی از دسته ۸۱ به ۸۹ کیلوگرم آمده و در آخرین رکوردگیری ۳۷۲ کیلوگرم را به ثبت رسانده و قطعاً تا مسابقات قهرمانی جهان ارتقای رکورد خواهد داشت.

میرمصطفی جوادی ملی پوش جوان وزنه برداری

رقبای مرادی در دسته ۱۰۲ کیلوگرم به صف شدند

مصدومیت بدموقع سهراب مرادی باعث شد در دسته ۱۰۲ کیلوگرم کمتر از رقبای خود روی تخته برود، با این حال سهراب توانست در این دسته رکورد یکضرب ۱۸۶ کیلوگرم و رکورد دوضرب ۲۳۰ کیلوگرم و مجموع ۴۱۶ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد. قطعاً اگر کتف سهراب او را یاری می‌کرد می‌توانست با همین رکوردها عملکرد خوبی در جهانی و المپیک داشته باشد، اما نشد و او عرصه را برای ملی‌پوشان جوان این دسته خالی کرد. در این دسته نام دو مدعی برای رسیدن به المپیک به چشم می‌خورد.

معتمدی به روزهای اوج برمی‌گردد؟

چهره مدعی این دسته سیدرسول معتمدی است. معتمدی را پدیده وزنه‌برداری ایران می‌دانند. او در سال ۲۰۲۱ در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی تاشکند موفق به کسب مدال خوشرنگ طلا شد. در مسابقات قهرمانی آسیا هم در سال ۲۰۲۰، این وزنه‌بردار اصفهانی نشان طلا را از آن خود کرد. معتمدی اما سال گذشته با یک بدشانسی بزرگ روبه‌رو شد. او در جریان رقابت‌های لیگ برتر، برای تیم ذوب‌آهن روی تخته رفت اما زمانی که می‌خواست وزنه را بالای سر ببرد از ناحیه دست دچار مصدومیت شد و به مدت دو ماه از مسابقات دور ماند و رقابت‌های قهرمانی جهان کلمبیا را از دست داد.

مصدومیت معتمدی از ناحیه دست شدید بود به طوری که زیر تیغ جراحی هم رفت. او به تازگی در مسابقه جایزه بزرگ گزینشی المپیک کوبا شرکت کرد تا وارد چرخه گزینشی المپیک شود. معتمدی قرار است در مسابقات قهرمانی جهان در دسته ۱۰۲ کیلوگرم روی سکو برود؛ در صورتی که او بتواند به شرایط ایده‌آل برسد یکی از مدعیان این وزن برای المپیک محسوب می‌شود.

رسول معتمدی

کار سخت دهدار در جهانی

رضا دهدار در مسابقات قهرمانی جهان در کلمبیا در سال ۲۰۲۲ عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد و سهمیه‌اش برای حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس را قطعی کرد. او برای تأیید این سهمیه باید در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان روی تخته برود. دهدار به دلیل جایگاهی که در رنکینگ جهانی دارد به تازگی از سوی فدراسیون جهانی بورسیه ۳ هزار دلاری گرفته که در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد این بورسیه را بین سه وزنه‌بردار دیگر تقسیم می‌کند تا آن‌ها هم برای کسب سهمیه المپیک انگیزه بگیرند.

از آن جایی که دسته ۹۶ کیلوگرم جز اوزان المپیکی محسوب نمی‌شود، بنابراین خیلی از قهرمانان این دسته برای شرکت در المپیک به دسته ۱۰۲ کیلوگرم آمدند، از آن طرف برخی قهرمانان ۱۰۹ کیلوگرم هم به دسته ۱۰۲ کیلوگرم آمدند، بنابراین دهدار رقابت خیلی سنگینی پیش‌رو دارد.