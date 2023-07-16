به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسداللهی روز یکشنبه در دیدار با دست اندرکاران بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های استان برای تولید آثار ارزشمند و برگزاری جشنواره‌های مختلف استفاده کرد.

وی با اشاره به برگزاری نهمین سمینار بین المللی علمی پژوهشی نمایش‌های آئینی و سنتی و پنجمین مسابقه نمایشنامه نویسی در این استان، اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی به دوام و قوام آئین‌ها و سنت‌ها کمک می‌کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با بیان ضرورت تمرکززدایی برگزاری جشنواره‌های ملی و بین المللی از مرکز کشور، گفت: برگزاری این جشنواره‌ها در استان‌های مختلف موجب تقویت زیرساخت‌های آنها در هنرهای نمایشی و تئاتر می‌شود.

اسداللهی ادامه داد: وقتی صحبت از مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌شود، به سرعت نگاه‌ها به سمت آسیب‌های این حوزه می‌رود در حالی که داشته‌های این حوزه مغفول می‌ماند و باید به آنها نیز توجه شود.