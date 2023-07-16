به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیراً فیلمی از فردی به نام منصور نظری منتشر شده است که در آن از قوه قضائیه انتقاداتی مطرح می‌شود.

این فیلم در حالی در برخی از کانال‌ها و صفحات اینستاگرامی خاص در حال بازنشر است که مرتبط با شش سال پیش یعنی سال ۱۳۹۶ است.

پیش‌تر نیز فیلم دیگری منتشر شده بود که ادعا شده بود، در سفر رئیس قوه قضائیه به استان چهارمحال و بختیاری، یکی از پرسنل حفاظت دادگستری استان نسبت به وجود فساد در دستگاه قضا در حضور رئیس قوه قضائیه انتقاد می‌کند.

اما فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حضور حجت الاسلام و المسلمین در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۶ و زمانی که در سمت معاون اول قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود، می‌شود.

در بخشی از این جلسه منصور نظری در رابطه با پرونده خود در قوه قضائیه و وجود فساد در دستگاه قضا انتقاداتی را مطرح می‌کند که معاون اول وقت قوه قضائیه به انتقادات این فرد پاسخ می‌دهد

در حالی که مبارزه با فساد درون دستگاهی و خارج از قوه با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است، انتشار فیلم‌ها و موضوعات قدیمی که با دروغ‌های جدید نیز همراه می‌شود، موضوعی قابل است.

پشت پرده بازنشر این فیلم‌ها که با هدف تخریب دستگاه قضائی در افکار عمومی منتشر می‌شود، جریاناتی حضور دارند که ظاهراً اقدامات ضد فساد دستگاه قضا به مذاق آن‌ها خوش نیامده است.