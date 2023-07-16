تکذیب ادعای همسر تاجزاده درخصوص وضعیت نامناسب زندان اوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه همسر مصطفی تاج زاده اخیراً ادعاهایی را در رابطه با وضعیت نامناسب بهداشتی در زندان اوین مطرح کرده است.

همسر تاج زاده ادعا کرده است که محل نگهداری همسرش در زندان شرایط بهداشتی مناسبی ندارد و حشرات موذی از جمله ساس در زندان وجود دارد.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که خدمات بهداشتی گسترده‌ای به زندانیان ارائه می‌شود و نظارت ویژه‌ای در این خصوص انجام می‌گیرد.

در زمان پذیرش، تمام زندانیان جدیدالورود بسته‌های بهداشتی شامل حوله، مسواک، خمیر دندان، صابون، شامپو و دمپایی دریافت می‌کنند. همچنین سر و صورت زندانیان برای جلوگیری از ورود آلودگی به زندان در حد متعارف کوتاه می‌شود و تمامی البسه مربوط به مددجویان شستشو و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

همچنین دو عدد پتوی شسته شده و کاملاً بهداشتی در اختیار هر مددجو قرار داده می‌شود.

در تمام بندهای اندرزگاه به صورت ۲۴ ساعته آب گرم جهت استحمام و شستشوی البسه و ملزومات در اختیار مددجویان قرار دارد.

اقلام بهداشتی عمومی شامل مواد ضد عفونی، پودر لباسشویی و سایر مواد شوینده به صورت مداوم در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد و نظافت عمومی به صورت مستمر انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، به منظور جلوگیری از گسترش حشرات موذی در زندان توسط واحد بهداشت محیط تمامی سالن‌ها و اتاق‌ها به صورت دوره‌ای سم‌پاشی و ضد عفونی می‌شود و از سوی کادر بهداشت و درمان بازداشتگاه آموزش‌های بهداشتی لازم و متناسب با محیط به صورت مرتب به مددجویان ارائه می‌گردد.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده کارشناس بهداشت و محیط در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ از محل نگهداری تاج‌زاده بازدید به عمل آورده که طی این بازدید هیچ گونه آلودگی مشاهده نشده است.

همچنین تاج زاده نیز تأیید کرده است که محل استراحت وی عاری از آلودگی به حشرات است، اما علی رغم عدم وجود آلودگی اقدامات لازم از جمله سم‌پاشی دوره‌ای و آموزش‌های لازم در جهت پیشگیری از آلودگی و حشرات موذی انجام شده است.