کشف بیش از ۲ تن برنج احتکار شده در شهرستان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خدایاری با بیان اینکه ۲۱۰۰ کیلوگرم برنج احتکار شده در شهرستان قزوین کشف شد اظهار کرد: این کالای احتکار شده مربوط به انبار یک بنکدار در شهرستان قزوین بوده که در قالب گشت‌های مشترک شناسایی و کشف شده است.

وی اضافه کرد: ثبت نکردن این محموله در سامانه جامع تجارت و همچنین دریافت آن خارج از شبکه توزیع از تخلفات متصدی واحد صنفی است.

خدایاری بیان داشت: پس از تشکیل پرونده با تعیین ارزش ریالی ۸۰۰ میلیون تومان متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

به گفته این مسئول، استمرار گشت‌های مشترک به صورت روزانه علاوه بر کاهش تخلفات در حوزه بازار به کشف تخلفات پنهان در حوزه کالاهای اساسی منجر می‌شود.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان این استان می‌توانند در راستای نظارت همگانی هرگونه تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.