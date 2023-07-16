به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۲۵ تیر در خانه سینما تشکیل شد.

بعد از بررسی درخواست‌ها و موارد مطرح شده، قرارداد سرگروهی فیلم سینمایی «بعد از رفتن» به کارگردانی رضا نجاتی و تهیه‌کنندگی محمود بابایی با پخش شهرفرنگ به سرگروهی پردیس ملت ثبت شد.

همچنین مقرر شد با فرارسیدن ایام دهه اول محرم اکران فیلم‌های کمدی از روز پنجشنبه ۲۹ تیر در سینماهای سراسر کشور متوقف شود.

اکران دیگر فیلم‌های رو پرده همچنان ادامه خواهد داشت و وضعیت فعالیت سینماها همزمان با روزهای تعطیل رسمی، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.