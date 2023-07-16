محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های شرکت توزیع نیروی برق خوزستان برای رفع ضعف ولتاژ و پایداری برق روستاهای محور خسرج و روستاهای مسیر الوان به بستان و همچنین ایستگاه فرعی عبدالخان و آهودشت، اخذ انشعاب جدید یک خط خروجی از پُست برق ام‌الدبس بود که در زمان سیل ۱۳۹۸ این پروژه استارت خورد اما به علت حساسیت کاری امکان پذیر نبود.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس، توسعه پست برق ام‌الدبس را مهمترین و بزرگترین پروژه دانست و گفت: مسئولان نیز توسعه این پُست برق را غیر ممکن دانسته اما با تلاش و پیگیری‌های مستمر این امر بعد از ۲ سال اجرایی شد.

کعب عمیر افزود: پس از جلسات مستمر و پیگیری‌های فراوان با وزیر نیرو، معاونان وزیر، استاندار خوزستان، مدیرعامل آب و برق خوزستان و مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق خوزستان این پروژه مهم که آرزوی دیرینه‌ی مردم شهرستان کرخه بود، محقق شد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس ادامه داد: در روزهای گذشته با همکاری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ساخت و احداث تجهیزات درون ایستگاهی در پُست برق ام‌الدبس انجام شده و با همکاری مدیرعامل توزیع برق خوزستان کار احداث ۶۵۰ متر شبکه فشار متوسط خروجی ایستگاه تا شبکه موجود در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: با توسعه پُست برق جدید مردم روستاهای محور خسرج و روستاهای مسیر الوان به بستان از مشکل ٱفت ولتاژ برق رهایی خواهند یافت؛ این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال انجام شده است‌.

کعب عمیر با اشاره به توسعه پست ام‌الدبس برای افزایش کیفیت برق‌رسانی به شهرستان کرخه گفت: این پروژه بزرگ سبب رفع مشکل ٱفت ولتاژ و تقویت پایداری و کیفیت ولتاژ تحویلی به شهروندان و رفع فولباری ایستگاه‌های برق شهرستان کرخه خواهد شد.