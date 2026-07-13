قطعی برق در اوج گرمای خوزستان برای مردم قابل تحمل نیست

محمد کعب عمیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا در خوزستان اظهار کرد: گرمای استان در حال رسیدن به اوج خود است و در چنین شرایطی حتی یک دقیقه قطعی برق نیز برای مردم قابل تحمل نیست اما متأسفانه همچنان شاهد وقوع خاموشی‌ها در برخی مناطق هستیم.

وی افزود: انتظار می‌رود شرکت توزیع نیروی برق با برنامه‌ریزی دقیق، خاموشی‌ها را به حداقل ممکن برساند و در صورت اجبار به اعمال قطعی برق، زمان آن را از قبل به اطلاع شهروندان برساند.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌ها بیمار، سالمند، کودک یا نوزاد در منزل دارند و قطعی برق بدون اطلاع قبلی، مشکلات و آسیب‌هایی برای آنها ایجاد می‌کند؛ از این رو لازم است تدابیر لازم برای کاهش این مشکلات اتخاذ شود.

کعب عمیر با اشاره به خاموشی‌های بدون اطلاع قبلی در برخی نقاط استان تصریح کرد: امسال در تعدادی از مناطق خوزستان شاهد قطعی برق بدون اعلام قبلی بوده‌ایم که این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.

وی بیان کرد: همچنین ضروری است مشکلات شبکه توزیع برق به حداقل برسد و در صورت بروز هرگونه نقص یا حادثه، شرکت توزیع نیروی برق با سرعت و فوریت نسبت به رفع آن اقدام کند.