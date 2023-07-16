دیدگاه ولاسکو در مورد جدال ایران با ایتالیا در فینال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، خولیو ولاسکو اسطوره آرژانتینی و سرمربی اسبق تیم ملی والیبال ایران که مدیر فنی تیم جوانان ایتالیا هم هست، اظهار کرد: در مسابقه شب گذشته آرژانتین برابر ایران خوب بازی نکرد؛ در صورتی که می‌توانست بازی بهتری داشته باشد. آن‌ها برابر ایتالیا هم می‌توانستند عملکرد بهتری داشته باشند چون برابر دیگر تیم‌ها بهتر بازی کردند. فشار سرویس و حمله‌های ایران عالی بود. شما هیچ وقت نمی‌توانید بفهمید که آرژانتین چون روز خوبش نبود، نتوانست خوب بازی کند یا فشار تیم ایران باعث این شکست شد اما فکر می‌کنم هر دو مورد بود.

ولاسکو درباره دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان عنوان کرد: ایتالیا باید امروز برابر فشاری که ایران می‌آورد دوام آورده و خوب بازی کند، اما اینکه رعایت این مورد کافیست یا نه باید در مسابقه فینال دید.

وی با اشاره به قدرت تیم ملی والیبال جوانان ایران تصریح کرد: ایران به واسطه توان جسمی و ذهنی فشار زیادی به حریفان وارد می‌کند، اگر مقابل این تیم خوب بازی نکنید، پیروزی دشوار خواهد بود. حریفان باید درون زمین را پوشش دهند و به خوبی از یکدیگر حمایت کنند تا بتوانید بازی را ادامه دهند.

ولاسکو با تاکید بر بدون خطا ظاهر شدن تیم ایتالیا در فینال گفت: شاید توقف حملات ایران غیرممکن باشد، اما وقتی حملات این تیم متوقف نشود و ایتالیا خطایی مرتکب شود، پیروز مسابقه نخواهد بود.

دیدار نهایی بیست‌ودومین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان ساعت ۲۰:۳۰ امشب (یکشنبه ۲۵ تیر) در شهر منامه بحرین برگزار می‌شود و تیم‌های ایران و ایتالیا برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.