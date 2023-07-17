توضیح دبیرکل فدراسیون والیبال در مورد پاداش به تیم جوانان

میلاد تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم والیبال مردان زیر ۲۱ سال در مسابقات جهانی گفت: خیلی خوشحالم که در این روزهای سخت والیبالی تیم جوانان توانست با اقتدار سکوی جهانی را کسب کند. شب گذشته همه اهالی والیبال در استرس و نگرانی بودیم و وقتی تیم در ست‌های دوم و سوم نتیجه را واگذار کردیم این نگرانی دو چندان شد. در ست چهارم و پنجم بچه‌ها به بازی برگشتند و توانستند این بازی را با پیروزی و قهرمانی در جهان به پایان برسانند. فدراسیون همه توانش را برای حمایت از این تیم گذاشته بود. بازی‌های تدارکاتی و اردوهای خوبی برای آن‌ها برگزار شد.

وی گفت: این قهرمانی در رده سنی جوانان فصل تازه‌ای در والیبال ایران به وجود خواهد آورد چرا که این جوانان با قهرمانی در جهان به رده سنی بزرگسالان اضافه می‌شوند و این اتفاق بسیار خوبی است. همه ما با این قهرمانی امیدوار به نسل جدید والیبال ایران شدیم. باید به اعضای کادر فنی و بازیکنان همگی خسته نباشید بگویم. با یک کار تیمی و همدلی خوب توانستند این قهرمانی را از آن خود کنند. همه بازیکنان نشان دادند تیم یک‌دستی هستند. خانزاده با وجود اینکه از تیم بزرگسالان بعد از لیگ ملت‌ها به تیم جوانان اضافه شده بود اما وقتی وارد تیم شد با اینکه در تمرینات تیم جوانان حضور نداشت اما همدل و یک دست کنار دیگر بازیکنان عملکرد قابل قبولی ارائه داد. این پیروزی و قهرمانی در این روزها اهالی والیبال را شاد کرد.

دبیر فدراسیون والیبال تأکید کرد: در جریان مسابقات بازیکن ارزشمند تیم جوانان یوسف کاظمی دچار مصدومیت شد، او از بازیکنان دوست داشتنی تیم جوانان است، زمانی که این اتفاق افتاد و دچار مصدومیت شد، شوک بدی به تیم وارد شد اما بازیکنان با اراده قوی و همدلی خوبی که داشتند این قهرمانی را به دست آوردند. البته که باید از مدیریت مؤمنی مقدم و پیمان اکبری هم بسیار تشکر کنم، آن‌ها به خوبی این مسئله را مدیریت بحران کردند و اجازه ندادند مصدومیت کاظمی و نبودش در تیم روی روحیه بازیکنان اثر بگذارد. در بازی مقابل ایتالیا هم دیدیم که به خوبی اعضای کادر فنی از پس لحظات سخت برآمدند و زمانی که تیم با نتیجه ۲ بر یک از ایتالیا عقب افتاد، بازیکنان را به بازی برگرداندند.

«در دوره قبلی تیم جوانان به خاطر قهرمانی در جهان پاداشی دریافت نکردند، آیا فدراسیون در این دوره پاداشی به آن‌ها می‌دهد؟» تقوی در پاسخ به این سوال عنوان کرد: من اطلاعی از پاداش دوره قبل ندارم. طبق آیین نامه، ۱۰ درصد از قرارداد هر بازیکن به فدراسیون می‌رسد ولی بر اساس مصوبه هیات رئیسه، برای هر بازیکنی که در مسابقات آسیایی یا جهانی مقامی کسب می‌کند، این درصد لحاظ نمی‌شود. در واقع اگر بازیکنی با تیمی قرارداد بسته باشد که مبلغ ۲۰۰ هزار دلار بابت یک فصل دریافت کند، طبق مصوبه باید ۱۰ درصد آن را به فدراسیون بدهد که در هیأت رئیسه تصویب شده که بازیکنانی که موفق به کسب قهرمانی می‌شوند این ۱۰ درصد به عنوان پاداش از سوی فدراسیون به خود آن‌ها تعلق می‌گیرد.

وی تأکید کرد: با این حال به اعتقاد من بازیکنان تیم جوانان لایق پاداش هستند و فکر می‌کنم در این خصوص با اعضای هیأت رئیسه جلسه خواهیم داشت و در مورد پاداش به بازیکنان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.