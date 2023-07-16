به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، بیست‌ودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان که از ۱۶ تیر ماه آغاز شده بود، امشب (یکشنبه ۲۵ تیرماه) در شهر منامه کشور بحرین با معرفی برگزیدگان به پایان رسید و تیم ملی والیبال جوانان ایران با شکست ایتالیا عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

تیم‌های ایتالیا، بلغارستان و آرژنتین به ترتیب عنوان‌های دوم تا چهارم را از آن خود کردند.

کمیته فنی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان برترین بازیکنان دوره ۲۲ را معرفی کرد که امیر محمد گلزاده عنوان ارزشمندترین بازیکن را به دست آورد.

** فهرست بازیکنان تیم رویایی بیست و دومین دوره به قرار زیر است:

ارزشمندترین بازیکن: امیر محمد گلزاده (ایران)

بهترین مدافعان میانی: لازار بوچکوو (بلغارستان)، فیلیپو بارتولوچی (ایتالیا)

بهترین مهاجمان قدرتی: مبین نصری (ایران)، اورییلی ماتیا (ایتالیا)

بهترین لیبرو: گابریل لارنزانو (ایتالیا)

بهترین پاسور: عرشیا به‌نژاد (ایران)

بهترین قطر پاسور: امیر محمد گلزاده (ایران)

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