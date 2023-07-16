۷۰ درصد رویکرد پلیس در حوزه ایجابی و فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در جریان سفر به پاوه و در دیدار با ماموستا قادری امام جمعه اهل سنت این شهرستان، اظهار کرد: پاوه با حضور عالمی مجاهد همچون ماموستا قادری به یکی از شهرهای امن استان کرمانشاه و حتی کشور تبدیل شده و وجود ایشان نعمت بزرگی برای نظام و انقلاب است.
وی با اشاره به عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب نسبت به ماموستا قادری، افزود: همین توجه ویژه معظم له به ایشان حجت را بر ما تمام میکند که در انجام کارها و امورات مختلف نظر این شخصیت کمنظیر را هم مد نظر قرار دهیم.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه به حمایتهای همیشگی ماموستا قادری از نظام و انقلاب و سربازان ولایت در مجموعه فراجا اشاره و تصریح کرد: ما همیشه نیازمند این حمایتها بودهایم و امیدوارم ایشان با نصایح خود ما را در اجرای بهتر مأموریتها کمک کند.
حاجیان همچنین با اشاره به بازگشایی مرز شوشمی در پاوه این اقدام را در رونق اقتصادی منطقه بسیار اثرگذار توصیف کرد و گفت: هرچند امکانات زیر ساختی مرز نیاز به تقویت دارد که امیدوارم دستگاههای مسئول هرکدام به وظایف خود عمل کنند.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه گذرنامه اقدامات و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده و حتماً آن را تقویت میکند هرچند همانگونه که گفته شد دیگر دستگاهها نیز باید به صورت جدی پای کار بیایند.
حاجیان در ادامه به نقش پلیس در بازگشایی مرز شوشمی اشاره کرد و گفت: اگر انتظامی استان برخی مسئولیتها را نمیپذیرفت بازگشایی مرز به این سادگی امکان پذیر نبود، هرچند نباید از حمایتهای سردار رادان فرمانده فراجا در بازگشایی مرز و اختیاراتی که به بنده برای برخی اقدامات تفویض کرد نیز به سادگی گذشت.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش ۷۰ درصد رویکرد پلیس را فرهنگی و ایجابی دانست و گفت: با توجه به اینکه پلیس بیشترین تعامل را با مردم دارد این نگاه را برگزیده و اعتقاد داریم با همین نگاه میتوان جلوی بسیاری جرایم را گرفت.
وی تاکید کرد: ما خود را خادم مردم میدانیم و تلاش میکنیم در چارچوب قانون اقدامات لازم برای پاسخ به مطالبات آنها را انجام دهیم.
حاجیان در پایان ساماندهی مناطق حاشیهای و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر را از مهمترین برنامههای اولویت دار پلیس عنوان کرد و گفت: این موضوعات جزو مطالبات آحاد مختلف مردم نیز هست که حتماً به آن جامه عمل خواهیم پوشاند.
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