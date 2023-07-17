به گزارش خبرنگار مهر، ورودی ۳۰ میلیارد تومانی پول به حساب باشگاه پرسپولیس باعث شد تا لیستی از طلبکاران جاری در اختیار رضا درویش قرار بگیرد تا مدیرعامل پرسپولیس تصمیم به پرداخت پول به آنها بگیرد.

با این حال درویش تصمیم گرفت تقریباً تمام این پول را صرف پرداخت طلب بازیکنان و مربیان تیم بزرگسال کند تا بر خلاف وعده قبلی نتواند ۵۰ درصد مانده از قرارداد تمام اعضای تیم‌های پایه را بدهد.

پایه‌های پرسپولیس که مبلغی نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت تمام قراردادهای فصل گذشته طلب دارند بارها نسبت به این موضوع با باشگاه مکاتبه داشته‌اند. محسن خلیلی مدیر تیم‌های پایه پرسپولیس نیز در یکی از جلسات اخیر هیأت مدیره باشگاه حاضر شد تا ضمن تشریح عملکرد تیم‌های پایه درباره پرداخت ۵۰ درصد دوم قراردادهای فصل گذشته با آنها گفت و گو کند.

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز ضمن موافقت با پرداخت این مبلغ، به رضا درویش مجوز داد تا آن را در برنامه‌های مالی باشگاه قرار بدهد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است تا نزدیک به ۱۰۰ نفر منتظر دریافتی‌هایی بین دو میلیون تا ۱۶ میلیون تومان باشند.

همین موضوع دلخوری اعضای تیم‌های پایه پرسپولیس را به همراه داشته است. آنها همچنان منتظرند درویش تا پایان تیرماه پول آنها را پرداخت کند و فعالیت خود را در مجموعه آکادمی باشگاه ادامه دهند.