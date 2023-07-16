حذف محتوای درسی ضدصهیونیستی از کتب آموزشی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، یدیعوت آحارونوت امروز یکشنبه در گزارشی از حذف محتواهای درسی ضدصهیونیستی از کتب آموزشی در عربستان سعودی خبر داد.

در این گزارش از این اقدام به عنوان یک اقدام انقلابی از سوی محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی یاد شده و آمده است: بن‌سلمان از زمان رسیدن به قدرت، اقدامات خود را در زمینه اصلاح متون آموزشی در مدارس آغاز کرده و همچنان در این راستا گام بر می‌دارد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه مدعی شده که پیش از این در کتب آموزشی عربستان سعودی از صهیونیست‌ها با تعابیری نظیر میمون و خوک یاد شده که به عبادت شیطان مشغول هستند!

بنابر اعلام این رسانه عبری، ولیعهد سعودی طی پنج سال اخیر محتوای ۳۰۰ کتاب آموزشی در عربستان را که دارای محتوای ضدصهیونیستی بوده‌اند تغییر داده است.

برخی از این موارد حذف شده حاوی مفاهیمی علیه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی بوده و برخی دیگر به حادثه به آتش کشیدن مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ مرتبط بوده است.