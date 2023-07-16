۷ جسد از افراد محبوس شده در تونل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، بر اساس گزارش رسانه‌ها، نیروهای امدادی در کره جنوبی جسد هفت نفر را در یک اتوبوس که در یک تونل زیرزمینی به خاطر سیل گیر کرده بود، پیدا کردند.

مقامات شهر اوسونگ روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای امدادی این اجساد را از تونل ۶۸۵ متری در حال تلاش برای رسیدن به چندین نفر که گرفتار مانده بودند، پیدا کردند.

سئو جونگ ایل، رئیس آتش نشانی شهر گفت، نزدیک به ۴۰۰ امدادگر از جمله غواصان در حال جستجوی تونل در شهر مرکزی چئونگجو بودند، جایی که وسایل نقلیه، از جمله یک اتوبوس، توسط سیل ناگهانی عصر شنبه غرق شدند.

طبق گزارش رسانه‌ها، سیل خیلی سریع وارد تونل شد و مردم نتوانستند فرار کنند. مقامات آتش نشانی تخمین زدند که تونل در کمتر از دو یا سه دقیقه پر از آب شد.

مقامات گفتند که نیروهای امدادی روز شنبه ۹ نفر را که با چسبیدن به کناره‌های نرده‌های محافظ اطراف تونل زنده مانده بودند، نجات دادند.

۱۵ وسیله نقلیه از جمله اتوبوس و ۱۲ خودرو در تونل محبوس بودند و در مجموع ۱۱ نفر همچنان ناپدید هستند.