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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

میلاد والی‌زاده از دور مسابقات کنار رفت؛ شانس مدال برنز هم از دست رفت

میلاد والی‌زاده از دور مسابقات کنار رفت؛ شانس مدال برنز هم از دست رفت

میلاد والی‌زاده در مرحله شانس مجدد برابر حریفی از روسیه شکست خورد و از رسیدن به مبارزه رده بندی بازماند تا سومین حذف شده تیم ملی کشتی آزاد ایران باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان، در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده در مرحله شانس مجدد مقابل سگورا گرور از گواتمالا به میدان رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود والی زاده به پایان رسید.

او در دور دوم جدول شانس مجدد به مصاف موتالیف از روسیه رفت که با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ شکست خورد و از صعود به رده‌بندی باز ماند. مسابقه دوم والی زاده با حریف روس چندین بار چلنچ داشت و با حرف و حدیث زیاد داوری به پایان رسید.

والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد.

پیش از این کامران قاسمپور و سینا خلیلی هم از دور رقابت های کشتی آزاد کنار رفته بودند.

کد مطلب 6996492
سیده فرزانه شریفی

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