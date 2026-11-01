https://mehrnews.com/x3dvc4 ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6996957 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۸ میدانداری مردم زاهدان در بعثت ۲۴۶ زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و چهل و ششمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6996957 کپی شد مطالب مرتبط دلگان میزبان رقابتهای شتردوانی قهرمانی کشور میشود برخورد قاطع با قاچاق ارز و طلا در مرزهای سیستان و بلوچستان کاروان«روایت مقاومت» تصویر واقعی سیستان وبلوچستان را به کشور منتقل کرد هشدار پلیس فتای سیستان و بلوچستان از شگرد جدید کلاهبرداران اینترنتی دیدار ائمه جمعه جدید اهلسنت سیستانوبلوچستان با نماینده ولیفقیه احیای ۹۵ رشته قنات در ۱۸ شهرستان سیستان و بلوچستان سراوان؛ گنجینهای از تاریخ، فرهنگ و طبیعت زیبا در قلب «بلوچستان ایران» برچسبها زاهدان سیستان و بلوچستان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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