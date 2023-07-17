رئیس جمهور با عشایر «مارگون» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در چارچوب سفر استانی با عشایر کهگیلویه و بویراحمد دیدار کرد.

رئیس جمهور در دشت سقاوه در جمع عشایر کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند و پس از سخنرانی در بین عشایر، اولین سیاه چادر عشایری ایمن را افتتاح کند.

طرح ساماندهی سکونتگاه‌های عشایری آغاز و نخستین سکونتگاه ایمن با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد شامل شش ایل بومی، دو طایفه قشقایی، ۱۶ تیره، ۱۸۱ طایفه و هزار و ۱۱۰ تش یا اولاد هستند که ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار بوده و ۱۲ درصد از ساکنان استان را تشکیل می‌دهند.