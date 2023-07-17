یک اشتباه عجیب درباره مصرف آنتی بیوتیک‌ ها

نوشین محمد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که آنتی بیوتیک ها قادر به دیدن ویروس نیستند، گفت: ویروس‌ها وارد سلول‌های سالم بدن می‌شوند و آنتی بیوتیک ها قادر به دیدن آنها نیستند.

وی با بیان این مطلب که در بسیاری از موارد همکاران پزشک برای ناخوشی‌های ساده، آنتی بیوتیک تجویز می‌کنند، افزود: متأسفانه برخی افراد، خودسرانه از داروهای آنتی بیوتیک استفاده می‌کنند که عارضه‌های زیادی دارد.

محمد حسینی ادامه داد: بعضاً حتی مبتلا به بیماری نشده‌ایم، اما برای اینکه بیمار نشویم؛ آنتی بیوتیک مصرف می‌کنیم که این رفتار اشتباه است. زیرا، آنتی بیوتیک هیچ تأثیری در پیشگیری از بیماری‌های ویروسی ندارد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو، به موضوع مقاوم شدن میکروب‌ها در مقابل آنتی بیوتیک‌ها اشاره کرد و گفت: یک اشتباه درباره مصرف آنتی بیوتیک ها این است که فکر می‌کنیم بدن ما به آنتی بیوتیک مقاوم می‌شود، در حالی که این طور نیست و میکروب در بدن ما نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم می‌شود و شخص دیگری که اصلاً بیمار نشده، وقتی با همان میکروب مواجه می‌شود، بدن او هم نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم خواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که میکروب‌های مقاوم به آنتی بیوتیک به سرعت در سراسر جهان منتشر می‌شوند، افزود: جهان به دهکده ای کوچک تبدیل شده که میکروب‌های مقاوم شده به آنتی بیوتیک ها، به سرعت در سراسر جهان منتشر می‌شوند.

محمدحسینی با اشاره به عارضه سرماخوردگی که در همه فصول سال مشاهده می‌شود، گفت: سرماخوردگی، بیماری نیست؛ بلکه یک ناخوشی محدود شونده است که با استراحت و بدون دارو، بهبود می‌یابد.