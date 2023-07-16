آخرین کشتی چارچوب توافق غلات، بندر اودسا را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آخرین کشتی حاوی غلات براساس چارچوب توافق غلات که فردا دوشنبه منقضی می شود، امروز یکشنبه بندر اودسا را ترک کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تا کنون اخباری در خصوص تمدید این توافق رسانه ای نشده است.

ابتکار غلات بخشی جدایی ناپذیر از توافقنامه ای است که با روسیه منعقد شده است.

به گزارش اسپوتنیک، تفاهم نامه روسیه و سازمان ملل که به مدت ۳ سال طراحی شده است شامل رفع انسداد صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی روسیه نیز بود.

همچنین، قرار بود براساس این توافقنامه اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سوئیفت، ازسرگیری تامین ماشین آلات کشاورزی، قطعات یدکی و خدمات، بازسازی خط لوله آمونیاک و تعدادی اقدامات دیگر نیز برای روسیه انجام شود. اما همانطور که مسکو اعلام کرده است، این بخش از توافقنامه هنوز اجرایی نشده است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در ۲۱ ژوئن گفته بود که هیچ پیش نیازی برای تمدید قرارداد غلات وجود ندارد، زیرا تعهدات در قبال روسیه اجرا نشده است.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد چهارشنبه پیش اعلام کرد: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل توجه زیادی بر تضمین دسترسی همیشگی به مواد غذایی و کود فدراسیون روسیه و اوکراین به بازارهای جهانی به منظور تأمین امنیت غذایی جهانی داشته است. اجرای کامل توافقنامه های امضا شده در استانبول در جولای ۲۰۲۲ برای اطمینان از ارسال بدون مشکل محصولات به بازارهای جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. دبیرکل سازمان ملل نامه‌ ای به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه ارسال کرد که در آن پیشنهادی با هدف هماهنگ کردن ادامه اجرای یادداشت تفاهم با تاکید بر حفظ ابتکار دریای سیاه ارائه شد. هدف از ارسال این نامه رفع موانع ادامه این توافق بوده است.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه دوشنبه هفته پیش در سخنانی اعلام کرده بود: بخش اوکراینی توافقنامه غلات به یک پروژه تجاری تبدیل شده است. کمتر از ۳ درصد غلات به کشورهای نیازمند می رود. با وجود تضمین های سازمان ملل، الزامات ما برای این توافقنامه برآورده نمی شود. تلاش های سازمان (در توافق غلات) بی نتیجه مانده است.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند.

تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

وزارت خارجه روسیه ۱۳ تیرماه اعلام کرد که که هیچ دلیلی برای ادامه بیشتر قرارداد غلات که در ۱۷ جولای منقضی می شود وجود ندارد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که روسیه اقدامات لازم را انجام می دهد تا همه کشتی های مشمول این توافق، بتوانند ماموریت خود را، تا قبل از انقضای این توافق در ۱۷ جولای، با موفقیت انجام دهند و قبل از تاریخ مشخص شده از دریای سیاه خارج شوند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه اعلام کرد که دولت مسکو امید زیادی به اجرای مفاد مربوط به توافق غلات پیش از پایان دوره آن ندارد.