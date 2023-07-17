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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۷

شناگران اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی جهان مشخص شدند

شناگران اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی جهان مشخص شدند

با تصمیم کمیته فنی فدراسیون شنا و از میان سه شناگری که سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورده بودند، دو نماینده اعزامی به این رقابت‌ها مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد افقری، سامیار عبدلی و هومر عباسی سه شناگری بودند که از حضور در مسابقات بین المللی ترکیه سهمیه لازم برای مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند اما با توجه به سطح مسابقات و جایگاه شنا ایران، تنها اعزام دو شناگر به این رقابت‌ها مصوب شد آن‌هم با حمایت مالی فدراسیون جهانی.

بر این اساس و با تصمیم کمیته فنی، سامیار عبدلی و هومر عباسی شناگرانی هستند که به مسابقات قهرمانی جهان اعزام می‌شوند.

این رقابت‌ها اول تا هشتم مرداد به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود. نمایندگان شنا ایران چهارشنبه عازم محل برگزاری مسابقات می‌شوند.

حمید اسکندریون رئیس کمیته فنی شنا به عنوان مربی، شناگران ایران را در مسابقات قهرمانی جهان همراهی می‌کند.

کد مطلب 5838397

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