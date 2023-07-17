قانون الحاق یک ماده به قانون جوانی جمعیت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، مانع دریافت تسهیلات و امتیازات برای افرادی که خدمت نظام وظیفه ندارند، برداشته شد.

در ماده واحده این قانون آمده است:

«ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق می‌شود:

«ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- محدودیت موضوع بند ب ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/‏۷/‏۱۳۶۳‬ با اصلاحات و الحاقات بعدی درباره متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی‌شود.

ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی مذکور، این تسهیلات را پرداخت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به تشخیص هیئت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.»