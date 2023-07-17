جاده هراز بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد برقی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت تردد در محورهای برون‌شهری را تشریح کرد و گفت: محور هراز مسیر رفت و برگشت از ساعت ۷ تا ۱۷ مسدود است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک نیمه سنگین در محور چالوس مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سیاه بیشه و هزارچم و تردد روان در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر رفت و برگشت خبر داد.

برقی گفت: محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس، ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع خبر داد.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور یادآور شد: محور قدیم خرم‌آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم‌آباد - پل زال و محور خرم‌آباد - کوهدشت انجام می‌شود.

برقی گفت: محور هراز محدوده گروازمال مسیر رفت و برگشت، واقع در استان مازندران از مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ لغایت ۲۷ تیر ۱۴۰۲، از ساعت ۷ الی ۱۷ به دلیل اجرای عملیات بارگذاری پل بزرگ گروازمال، از کیلومتر ۴۵ الی ۴۷، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین کندوان و فیروزکوه انجام می‌شود.