به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی حسینی روز یکشنبه در دیدار رییس کل دادگستری استان زنجان با تبریک ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: مهمترین مقوله از عوامل پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تربیت در خانواده است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: در حوزه تشکیل پرونده های قضایی استان بحث نزاع و خشونت مورد توجه است که اگر اقدامات موثر در این خصوص انجام شود گام خوبی برای ترویج خلق نبوی در جامعه خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه زنجان به عنوان‌ پایتخت شور و شعور حسینی و دارای حوزه های علمیه با قدمت بسیار زیادی است، گفت: با این تفاسیر خوب نیست بیشترین پرونده های قضایی استان مربوط به نزاع و خشونت باشد.

اقدامات پیشگیرانه در زنجان موجب کاهش وقوع جرم می‌شود

رییس کل دادگستری زنجان گفت: اقدامات پیشگیرانه در استان نقش مهمی در کاهش وقوع جرم دارد و این مهم با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان است.

محبوب افراسیاب افزود: وظیفه اصلی و ذاتی دادگستری حکمیت و اجرای عدالت است در صورت تحقق این امر رویکرد مردم به نظام مثبت خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولین رویکرد دستگاه قضا تسهیل فرایند دادرسی و تعامل سازنده با نهادهای انقلابی، دولت و حاکمیت است، گفت: تمرکز بر اتقان آرا، نظارت بر سایر بخش‌ها، اجرای حقوق عامه و رفع موانع تولید از دیگر اولویت هاست.

افراسیاب افزود: استان زنجان پتانسیل خوبی برای اجرای برنامه ها و سیاست های قوه قضاییه در سایه همراهی و همفکری همکاران دارد.

وی اظهار داشت : تلاش دستگاه قضایی استان در مدیریت جدید در کنار انجام وظیفه ذاتی خود تعامل با دولت برای کمک به رفع موانع تولید و رونق اقتصادی استان خواهد بود.

افراسیاب با تاکید بر اینکه اقدامات دادگستری استان باید در راستای ترویج شعائر دینی و تلاش برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی باشد، گفت: با الهام از مکتب عاشورا و تزریق آن به جامعه می توان شاهد کاهش چشمگیر نرخ جرایم در این استان بود.