به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «حازم الباوی» تحلیلگر امور سیاسی عراق تاکید کرد که بغداد باید منتظر واکنش آمریکا و سنگ اندازی های این کشور در مسیر دولت کنونی عراق باشد، چرا که سفر محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، به سوریه در کنار حل بحران برق با همکاری ایران، به مذاق واشنگتن خوش نیامده است.

وی در ادامه افزود: دولت عراق موفق شد بحران سازی آمریکا در خصوص قطع برق در این کشور را از طریق مبادله نفت با گاز ایران، حل کند. بعد از آن شاهد سفر روز گذشته السودانی به دمشق و دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه بودیم.

الباوی تصریح کرد: مشخص است که این اقدامات دولت عراق به مذاق آمریکا خوش نیامده، به ویژه آنکه السودانی در دیدار با اسد تاکید کرد که کشورش نمی‌تواند موضع بی طرفانه ای در قبال تحولات سوریه داشته باشد.

وی بیان کرد: کاخ سفید در قبال این اقدامات سریع سیاسی، اقتصادی و تجاری دولت عراق، ساکت نخواهد ماند و مانند سال ۲۰۱۹، در مسیر دولت این کشور سنگ اندازی می‌کند.

پیشتر نیز «فادی الشمری» مشاور سیاسی نخست وزیر عراق تاکید کرده بود که سفر «محمد شیاع السودانی» به سوریه، فرصتی برای تاکید بر حمایت بغداد از امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: سفر نخست وزیر عراق به سوریه بنا به دعوت بشار اسد رئیس جمهور این کشور صورت گرفت.

الشمری بیان کرد: این سفر فرصتی مهیا کرد تا مواضع عراق در حمایت از سوریه و بازگشت این کشور به اتحادیه عرب و جایگاه طبیعی خود، به یاد آورده شود.

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های راهبردی الاتحاد عراق اعلام کرد که سفر السودانی به سوریه در شرایط دقیق و درستی صورت گرفته به ویژه آنکه این کشور در حال بازیابی جایگاه گذشته خود بعد از خنثی کردن تمام توطئه‌های تجزیه آن، است.

این مرکز تاکید کرد که ترکیه با امضای هرگونه توافقی با سوریه و عراق در خصوص آب رود فرات مخالفت می‌کند و این دو کشور می‌توانند از طریق امضای این توافق بین خود، ترکیه را تحت فشار قرار دهند.