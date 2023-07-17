عزاداری دهه اول محرم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و عزای سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش، مراسم سوگواری آن حضرت از سه شنبه ۲۷ تیر به مدت ۱۳ شب بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود.

آئین عزاداری دهه اول محرم با سخنرانی آیت الله سید احمد حسینی خراسانی و مرثیه سرایی احمد زمانی در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار خواهد شد.

سه شب آخر دهه اول محرم نیز حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر تولیت حرم حضرت عبدالعظیم (ع) سخنران مراسم خواهد بود.