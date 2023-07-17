سرپرستان دانشگاه آزاد واحدهای لاهیجان و رودسر و املش منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، دکتر سهیل شکری را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و مهندس بهمن پنجعلی زاده را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش منصوب کرد.

در متن احکام دکتر طهرانچی آمده است:

«دکتر سهیل شکری

با سلام

به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان» منصوب می شوید.

از جناب‌عالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.

دکتر سهیل شکری با دارا بودن مدرک دکتری آمار و رتبه علمی استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است که پیش از این معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای سیاهکل، لاهیجان، تنکابن و رشت بوده است.»

«مهندس بهمن پنجعلی‌زاده

با سلام

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش» منصوب می شوید.

از جناب‌عالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.

مهندس بهمن پنجعلی‌زاده عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد املش است که پیش از این معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش بوده است.

همچنین دکتر طهرانچی طی نامه ای جداگانه از زحمات دکتر علیجان امیریان ملک‌نیان سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت کرد.