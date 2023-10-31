سرپرستان سه واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، دکتر اسداله شفیعی‌زاده را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، دکتر حسینعلی سمیعی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود و دکتر میرفرهاد صدیق محمدی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال منصوب کرد.

در متن احکام طهرانچی آمده است:

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

«دکتر اسداله شفیعی‌زاده

با سلام

بنا به پیشنهاد رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیات علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.»

لازم به ذکر است دکتر اسداله شفیعی‌زاده دارای مدرک دکتری معماری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است که دارای سوابقی ازجمله معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

«دکتر حسینعلی سمیعی

با سلام

بنا به پیشنهاد رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود» منصوب می شوید.

از جناب‌عالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیات علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.»

دکتر حسینعلی سمیعی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس است که پیش از این معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بوده است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

«دکتر میرفرهاد صدیق محمدی

با سلام

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال» منصوب می شوید.

از جناب‌عالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیات علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.»

دکتر میرفرهاد صدیق محمدی با دارا بودن مدرک دکتری اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال است که پیش از این معاون علمی واحد خلخال بوده است.