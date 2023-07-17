۴۴۲ نفر طی ۵۶ روز گذشته از غرق شدن در دریای مازندران نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کریمیان پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره وضعیت طرح‌های دریای مازندران اظهار کرد: از ابتدای خرداد تا ۲۵ تیر ماه امسال طی ۵۶ روز گذشته تعداد نجات‌یافتگان از غرق در دریای مازندران به ۴۴۲ نفر رسید که از این تعداد ۳۳۰ نفر آقا و ۱۱۲ نفر خانم هستند.

وی گفت: همچنان توصیه ما به همه مردم توجه به هشدارهای ناجیان غریق است اما بسیاری از مردم هشدارها را جدی نمی‌گیرند.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی مازندران با تاکید بر پرهیز از شنا در مناطق دنج، خاطرنشان کرد: این موضوع هم هشداری جدی است اما مردم به این مسائل توجهی نمی‌کنند.

کریمیان با بیان اینکه بحث موج‌های شکافنده در دریای مازندران هشداری جدی است، گفت: باوجود اهمیت بالای این موضوع اما عملاً به‌ویژه مردم مازندران به هشدارها توجهی نمی‌کنند.

وی گفت: بحث دیگر توجه به کودکان در سواحل است اما می‌بینیم کودکان در ساحل رها هستند و والدین کمتر به فرزندان خود توجه می‌کنند.