برگزاری نمایشگاه عکس هنرمند کردستانی در گالری سوره سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه انفرادی هنرمند پیشکسوت سنندجی با عنوان «ژیان» (زندگی) حاصل سال‌ها فعالیت عکاسی «امید اردلان» از اولین هنرجوهای سینما جوان سنندج در محل گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج در معرض نمایش علاقه مندان قرار گرفته است.

کسب رتبه اول از جشنواره سینما جوان در سال ۱۳۶۶ برای عکاسی کودک و طبیعت از جمله موفقیت‌های این هنرمند کردستانی محسوب می‌شود.

نمایشگاه «ژیان» شامل مجموعه‌ای با ۳۵ اثر از سال‌ها فعالیت و تلاش این هنرمند محسوب می‌شود که در زمان برگزاری نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ تا اول مرداد ماه آماده بازدید علاقه مندان است.