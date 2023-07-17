جلد اول کتاب «الشخص الاعتباری» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلد اول کتاب «الشخص الاعتباری (به همراه ترجمه و نمودار)» اثر سعید زارعی در ۲۶۴ صفحه به چاپ رسید.

این اثر با عنوان «الشخص الاعتباری» از کتاب‌های فقهی و درسی رایج حوزه‌های علمیه است که مباحث آن را گروهی از صاحب نظران و اساتید حوزه علمیه قم تدوین کرده‌اند. با توجه به آن که این کتاب مشتمل بر طرح مباحثی جدید و تأثیرگذار در مسائل علم فقه است و گاه به لحاظ زبانی پیچیدگی‌هایی در متن عربی وجود دارد، برای تسهیل فهم مطالب، متن این کتاب ترجمه شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

ساختار اثر

این کتاب در دو باب تألیف شده است؛ باب اول مشتمل بر هفت فصل است که در فصل اول با عنوان «مفهوم شخص اعتباری» به تعریف شخص و تقسیم آن به شخص طبیعی و شخص اعتباری، فرق بین شخص و شخصیت و تعریف شخص اعتباری پرداخته شده است.

نویسنده در فصل دوم از باب اول به بیان «رابطه شخص طبیعی و شخص اعتباری» پرداخته، در فصل سوم تفاوت‌های شخص طبیعی و شخص اعتباری را شرح داده است.

در فصل چهارم با عنوان «عنصرهای اصلی شخص اعتباری» به بررسی وجود مصلحت مشروع، برخورداری از ذمه مالی مستقل و وجود نماینده از اشخاص طبیعی برای شخص اعتباری پرداخته است.

«ویژگی‌های شخص اعتباری» عنوان فصل پنجم از باب اول کتاب مذکور است که در آن اسم، موطن (مکان استقرار) و جنسیت (جنسیت دولت معین) به رشته تحریر درآمده است.

در ششمین فصل از باب اول این کتاب «اقسام شخص اعتباری» و در هفتمین و آخرین فصل از این باب با عنوان «دیدگاه‌ها در خصوص وجود شخص اعتباری» وجود فرضی و وجود مجازی، وجود حقیقی و وجود اعتباری مورد تأکید قرار گرفته است.

باب دوم از این کتاب با عنوان به «رسمیت شناختن شخص اعتباری در فقه اسلامی» به نگارش درآمده و مشتمل بر سه فصل است که در اولین فصل مقصود از به رسمیت شناختن شخص اعتباری در فقه اسلامی تبیین شده است.

فصل دوم از باب دوم کتاب حاضر با عنوان «دیدگاه‌ها در رسمیت دادن به شخص اعتباری تألیف شده و در آن نویسنده به بیان اعتراف و پذیرش شخص اعتباری به طور مطلق، اعتراف و پذیرش شخص اعتباری منطبق بر شخص اعتباری در تمام حقوق و پذیرش شخص اعتباری غیر منطبق بر شخص حقیقی در بعضی حقوق و اعتراف به شخص اعتباری موجود در عصر معصومین (ع) پرداخته و دلایل این دیدگاه‌ها را شرح داده است.

«شرایط به رسمیت شناختن شخص اعتباری در فقه اسلامی» عنوان سومین و آخرین فصل از باب دوم این کتاب است که در آن وجود شایستگی در بنیان گذاران شخص اعتباری از جهت بلوغ، رشد و اختیار (دلایل اشتراط بلوغ و رشد و دلیل اشتراط اختیار) مورد بررسی قرار گرفته، و مشروعیت عمل و مشروعیت هدف از تأسیس شخص اعتباری مورد تأکید قرار گرفته و تأیید شخص اعتباری از جانب حاکم به رشته تحریر درآمده است.

برشی از اثر

* وجود شایستگی در بنیان گذاران شخص اعتباری از جهت بلوغ رشد و اختیار

اشخاص اعتباری - مانند شرکت‌های تعاونی، مؤسسات خیریه و گروه‌هایی مانند آن‌ها - در بسیاری اوقات توسط تعدادی از اشخاص طبیعی تأسیس می‌شوند. از این رو، تمام شرایطی که در نفوذ تصرفات شخص طبیعی در اموال معتبر است - مانند بلوغ، رشد و عدم اکراه - در اشخاص طبیعی که مؤسس شخص اعتباری هستند نیز اعتبار دارد؛ یعنی اگر فرضاً تعدادی از اشخاص نابالغ یا سفیه اجتماع کنند و به تأسیس شرکت قانونی یا مؤسسه و یا گروهی اقدام نمایند، هیچ کدام از آن‌ها معتبر نیست و تصرفاتشان در اموالی که بدین عنوان در اختیار دارند، نافذ نمی‌باشد. همچنین اگر فرض کنیم مدیر، بالغ و رشید و دارای اختیار است ولی مکرَه می‌باشد.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.