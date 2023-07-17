مسیر فرزندخواندگی برای کودکان بالای ۵ سال دشوار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بهزیستی در حالی از روز گذشته آغاز شد که یکی از اصلی‌ترین رویکردهای امسال سازمان بهزیستی، توجه بیشتر به خانواده‌های فرزند پذیر خصوصاً فرزندان بالای پنج سال و کودکان نیازمند درمان است.

در همین خصوص سازمان بهزیستی طرحی را با عنوان آغوش سیمرغ با هدف تجلیل از خانواده‌های فرزند پذیر آغاز کرده است.

سعید بابایی مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در خصوص پذیرش فرزند خواندگی گفت: میزان درخواست برای فرزند خواندگی بسیار زیاد است و چندین برابر تعداد کودکانی که قابل واگذاری هستند (یعنی کودکانی که بی‌سرپرست هستند و هیچ سرپرستی ندارند و یا کودکانی که توسط دستگاه قضائی سلب حضانت شده باشند) ما خانواده‌هایی داریم که متقاضی سرپرستی هستند.

وی با بیان اینکه ۹۲ درصد خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی خواهان کودک زیر ۵ سال به ویژه کودکان زیر ۲ سال هستند؛ گفت: کودکانی که سنشان به بالای ۵ سال می‌رسد یا کودکانی که نیازمند پیگیری‌های درمانی هستند معمولاً متقاضیان کمتری برای پذیرش فرزندخواندگی دارند.

وی با اشاره به همایش آغوش سیمرغ که روز گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود؛ گفت: مراسم روز گذشته مراسمی برای تجلیل از خانواده‌هایی بود که با افتخار پذیرفته بودند همین کودکان با این شرایط خاص را بپذیرند و جنسیت، رنگ مو و رنگ چشم کودک برایشان اهمیت نداشت. برای این خانواده‌ها حال خوب کودکان اهمیت دارد و می‌خواهند آینده خوبی برای کودکان فرزند خوانده ایجاد کنند.

بابایی با بیان این مطلب که کودکی که سرپرست خود را به هر علتی در برهه‌ای از زمان از دست می‌دهد به حکم قضائی به سازمان بهزیستی منتقل می‌شود؛ خاطر نشان کرد: اولویت اول بهزیستی این است که این کودکان هرچه سریع‌تر به دامان خانواده برگردند حال تلاش کنیم خانواده کودک را توانمند کنیم و یا در خانواده جایگزین مثل خانواده اقوام و بستگان، کودک حضور داشته باشد و ما حمایت مالی و غیرمالی را در کنار نظارت داشته باشیم. اگر این اتفاقات نیفتاد کودک به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی داده می‌شوند و اگر این اتفاقات نیفتاد کودک در نهایت به مراکز سازمان بهزیستی که در سراسر کشور فعالیت دارند به صورت موقت سپرده می‌شود تا یکی از ۳ حضانت یاد شده برای کودک اتفاق بیفتد.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: تاکید بهزیستی این است که حتی اگر بتوانیم یک روز زودتر کودکی را که در یک مرکز نگهداری است به دامان یک خانواده پناه گیرد؛ تمام تلاشمان برای تسریع در این روند باشد.

بابایی خطاب به خانواده‌هایی که متقاضی فرزند خواندگی هستند گفت: توصیه می‌کنم این خانواده‌ها حتماً مطالعاتی را در این خصوص داشته باشند و از افراد صاحب نظر مشورت بگیرند یا در فضای مجازی مطالب مربوطه را جستجو کنند. بسیاری از سوالات آن‌ها با این جست‌وجوها پاسخ داده شده است. همین‌طور می‌توانند از خانواده‌هایی که پیش از این، این مسیر را رفتند پرس و جو کنند.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تاکید کرد: خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی از این مسیر نترسند؛ خصوصاً پذیرش کودکان بالای ۵ سال یا کودکان نیازمند درمان آن طور که به نظر می‌رسد مسیری دشوار نیست. توصیه ما به تغییر الگو و تغییر نگرش در این زمینه است چند سال قبل ما در تلاش بودیم تا فرزند خواندگی را در جامعه رواج دهیم این اتفاق در جامعه امروز افتاده است و امروز نیازمند این هستیم که در حوزه فرزند پذیری هم تغییر گفتمان ایجاد شود تا شاهد اتفاقات مثبت در امر فرزندخواندگی باشیم.