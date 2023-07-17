به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه وایله بولد دانمارک پس از موافقت با درخواست جدایی سعید عزت اللهی مبلغ عجیبی را برای صدور رضایت نامه بازیکن تیم ملی ایران درخواست کرد.

عزت اللهی که تنها ۵ ماه از قراردادش با وایله باقی مانده است انتظار داشت صحبت‌های سازنده‌اش با رئیس باشگاه باعث کاهش مبلغ رضایت نامه‌اش شود اما ناگهان جلسه ظهر شنبه مدیران باشگاه دانمارکی با عزت اللهی همه چیز را تغییر داد.

وایله به عزت الهی اعلام کرد در جریان پیشنهادات رسمی از پرسپولیس و استقلال قرار گرفته و درخواست سپاهان را نیز برای جذب این باشگاه دریافت کرده است اما تنها در ازای پرداخت ۱ میلیون دلار حاضر به فروش او خواهد بود. این مبلغ سنگین، سکوت عزت اللهی را به همراه داشته است.

عزت اللهی در تماس شنبه شب رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس جزئیات جلسه با سران باشگاه وایله را توضیح داد. درویش از هافبک تیم ملی ایران خواست مذاکراتش برای گرفتن تخفیف قابل توجه از وایله را ادامه دهد تا در صورت امکان با تخفیف حدود ۸۰ درصدی نسبت به مبلغ اولیه، بتواند برای پرسپولیس بازی کند.

هافبک تیم ملی ایران تصمیم دارد شنبه هفته آینده هم نشست دیگری با سران وایله برگزار کند تا تصمیم نهایی را برای ادامه فوتبال خود بگیرد.