به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی قاضی دزفولی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در نهاد امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: کار فرهنگی یک کار بلند مدت است و چون بازدهی سریعی ندارد، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق است.

وی افزود: در شرایط فعلی که دشمن در قالب جنگ نرم و جنگ شناختی به شکل بسیار سنگین اما به ظاهر خاموش مقابل ما قرارگرفته است، اگر ذره‌ای غفلت کنیم ممکن است آسیب‌ها و لطمه‌های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

امام جمعه دزفول یادآور شد: گاهی ممکن است در قالب جنگ فرهنگی در میان یک خانواده، یک کلاس و یا یک مکان اتفاقاتی رخ دهد که در جامعه دیده نشود و فرد نداند چه آسیبی رخ داده است؛ بنابراین باید با حساسیت، دقت و با وسواس به کارهای فرهنگی پرداخت.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با اشاره به یادآوری و تأکیدهای وافر خود مبنی بر ضرورت پیوست فرهنگی در تمام امورات در سال‌های اخیر، گفت: همه پروژه‌ها در هر عرصه‌ای باید دارای یک نگاه و پیوست فرهنگی باشد و در تمام دنیا به این امر مهم توجه می‌شود، گاه یک اقدام ماهیت نظامی دارد اما دارای نگاه فرهنگی است.

وی ادامه داد: اگر یک فرمانده و یا یک مدیر نگاه فرهنگی نداشته باشد نمی‌تواند موفق باشد، در کارهای اقتصادی، علمی و… نیز نگاه فرهنگی و پیوست فرهنگی یک ضرورت است چرا که پیوست فرهنگی یک بحث کارشناسی و اثبات شده است.

امام جمعه دزفول یادآور شد: تلاش ما در سال‌ها این بوده که بتوانیم نگاه فرهنگی را در امورات تقویت کنیم و یک توازن در این زمینه به وجود بیاوریم.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه اگر شناخت دقیق از مسائل فرهنگی جامعه وجود نداشته باشد قطعاً در تشخیص اولویت‌های جامعه دچار اشتباه می‌شویم، افزود: باید در مسائل فرهنگی شناخت دقیقی از معضلات فرهنگی داشته باشیم، اگر ندانیم دشمن بر روی ذهن و فکر جوان و نوجوان ما چه برنامه‌ای دارد و بدون رصد و بررسی این امر، نسخه بپیچانیم قطعاً نسخه اشتباهی خواهد بود؛ پس باید ابتدا اشراف کامل نسبت به معضلات فرهنگی داشته باشیم.

وی با اشاره به نزدیکی به ایام ماه محرم، گفت: دشمن برای پروژه سالگرد اغتشاشات خیز برداشته است و از آنجایی که دشمن دقیقاً مانند ایام جنگ دارای واحد اطلاعات عملیات است، راهبردها، اقدامات و… را بررسی می‌کند و اکنون در حال زمینه سازی برای سالگرد اغتشاشات است اما محرم به کمک ما آمده و در این ایام نه تنها زمینه جولان دشمن فراهم نیست بلکه زمینه برای انجام کار فرهنگی آماده است.

امام جمعه دزفول با بیان اینکه امسال نگاه دسته‌جات و هیئت‌های مذهبی باید یک نگاه متفاوت و متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد، تصریح کرد: امسال در قالب اقدامات فرهنگی ویژه ایام محرم با مسائلی که دشمن روی آنها زوم کرده است باید مقابله کنیم.

حجت الاسلام قاضی دزفولی ادامه داد: مداحان، منبری‌ها و واعظان باید در محرم امسال دقیق عمل کنند و به روز باشند، شبهه جوان امروز شبهه امروز است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی و شرایط روز به آنها پاسخ داد که باید در این زمینه اقدامات ویژه صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: باید با افکار و برنامه‌های دشمن در قالب اقدامات فرهنگی در ایام محرم مقابله کرد و در این راستا ستاد امر به معروف در این زمینه باید فعالیت ویژه‌ای داشته باشد.

امام جمعه دزفول با تاکید بر ضرورت انسجام و هم افزایی در کارها و لزوم وجود پیوست فرهنگی در اقدامات ماه محرم، افزود: همه ما از وضعیت فرهنگی شهرستان شامل سنت‌ها، آداب و… شناخت کافی داریم؛ بنابراین برای انجام اقدامات فرهنگی فقط باید فکر و برنامه‌ریزی کرد، همچنین ضرورت دارد شاعران برای سرودن شعر برای مداحان اولویت‌های فرهنگی شهرستان را مدنظر داشته باشند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی بیان کرد: با توجه به اینکه آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی و ستاد امر به معروف شهرستان به ریاست بنده است از همه مردم و مسئولان طلب حلالیت کرده و خداحافظی می کنم‌، در تمام ۱۵ سال خدمت خود در کسوت امام جمعه تلاش کرده‌ام تا سلایق و تصمیمات شخصی خود را اعمال نکنم و هرچه بوده صرفاً برای تعالی و پیشرفت شهرستان بوده است.

علیرضا خردمند، فرماندار ویژه شهرستان دزفول در این نشست اظهار کرد: مراسم تجلیل از زحمات و تلاش‌های ۱۵ ساله حجت الاسلام قاضی دزفولی در کسوت امامت جمعه دزفول و همچنین معارفه امام جمعه جدید روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح در حسینیه ثارالله شهرستان دزفول برگزار می‌شود.

وی، خواستار حضور گسترده مسئولان در این مراسم به منظور قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه روزی حجت الاسلام قاضی دزفولی شد.