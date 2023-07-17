به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین شریعتی نژاد با اشاره به فرارسیدن ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و عرض تسلیت به عاشقان اهل‌بیت (ع) اظهارکرد: معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر با هدف بهره‌مندی زائران و مجاوران از فیوضات این ایام نورانی از ۲۷ تیر ماه الی ۷ مرداد ماه ویژه برنامه‌های سخنرانی و عزاداری متعددی را در رواق‌ها و صحن‌های مبارکه تدارک دیده است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ادامه داد: این ویژه برنامه‌ها هر روز در چهار نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۱، ظهر از ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۳۰، عصر از ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۸:۳۰ و شب از ساعت ۲۰ الی ۲۱ با سخنرانی وعاظ برجسته همچون حجج الاسلام کازرونی، ملکی، واعظ شهیدی، اختری، راشد یزدی و آیت الله سید احمد علم الهدی همراه با قرائت زیارت عاشورا و عزاداری در رواق امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم اذن عزا و تعویض پوش ضریح مطهر

وی با بیان اینکه مراسم اذن عزا و تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد منور حضرت امام رضا (ع) همراه با اهدای پرچم به هیئات مذهبی سه شنبه ۲۷ تیر ماه ساعت ۱۷ در رواق امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، افزود: این مراسم باشکوه با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید با نوای جلیل اشرفی از قاریان حرم مطهر رضوی آغاز می‌شود و سپس محمد جواد غفور زاده (شفق) از شاعران آئینی برجسته کشورمان به شعرخوانی می‌پردازد.

حجت الاسلام شریعتی نژاد اضافه کرد: حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این محفل سخنرانی خواهند کرد و مراسم با اهدای پرچم متبرک به هیئات مذهبی و اهدا شال عزا ادامه پیدا می‌کند و اهدا پوش و پرچم توسط تولیت معزز به سرکشیک خدمه و مدیحه سرایی حاج علی ملائکه پایان بخش این محفل نورانی خواهد بود.

برپایی اجتماع شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به برپایی باشکوه هرساله مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر امام رضا (ع) اظهار کرد: این اجتماع بزرگ جمعه ۳۰ تیر ماه مصادف با سومین روز از ماه محرم ساعت ۸ با دکلمه خوانی نوجوان سید امیرعلی میرهادی و همخوانی گروه سرود گلدسته‌های حرم در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این مراسم باشکوه، حجت الاسلام والمسلمین حسین حلوائیان به ایرادی سخنرانی و علی برادران به نوحه خوانی خواهند پرداخت.

اجتماع نوجوانان در همایش باشکوه «احلی من العسل»

حجت الاسلام شریعتی نژاد یکی دیگر از ویژه برنامه‌های این معاونت را برگزاری همایش باشکوه «احلی من العسل» همزمان با هفتمین روز از ماه محرم منتسب به حضرت قاسم بن الحسن (ع) معرفی کرد و گفت: این اجتماع باشکوه سه شنبه ۳ مرداد ماه ساعت ۹:۳۰ صبح با قرائت قرآن توسط گروه همخوانی نورالرضا (ع) آغاز می‌شود و پس از آن حاضران در محفل، به دکلمه خوانی امیرعباس احمدی گوش جان می‌سپارند.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: حجت الاسلام و المسلمین حسین ذاکر در این محفل باشکوه در وصف شجاعت و رشادت‌های قاسم بن الحسن (ع) به ایراد سخنرانی می‌پردازد و پس از اجرای گروه سرود گلدسته‌های حرم، نوحه خوانی و روضه خوانی امین قدیم پایان بخش این اجتماع نورانی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حسینیه حرم از ۲۷ تیر ماه مدت ۱۰ شب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین ذاکر و نوحه خوانی جواد قربانپور در صحن قدس حرم مطهر رضوی دایر است که علاقه‌مندان می‌توانند جهت بهره‌مندی از فیوضات آن، در این محفل نورانی حضور پیدا کنند.