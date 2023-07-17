به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه مروری بر بازتاب جریان عاشورا در هنرهای تجسمی معاصر با عنوان «همچنان جاری» با آثاری از گنجینه موزه و گنجینه حوزه هنری ساعت ۱۷ چهارشنبه ۲۸ تیر افتتاح می‌شود و از روز ۲۹ تیر علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کنند.

در نمایشگاه «همچنان جاری» ۸۰ اثر از ۳۵ هنرمند از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و گنجینه حوزه هنری از جمله محمد حسین حلیمی، محمود جوادی پور، روح ا.. مفیدی، محمد تجویدی، مرتضی ممیز، کاظم چلیپا، فرامرز پیلارام، رضا بانگیز، عبدالحمید قدیریان، رحیم ناژفر، محمد گنجی، حبیب ا…صادقی، حسن اسماعیل زاده، پرویز کلانتری، سید حسین تفتی، ابوالفضل عمومی، عباس بلوکی فر، علی اکبر لرنی، محمدعلی ترقی جاه، صادق تبریزی، رضا حمیدی، احمد خلیلی، محمدفراهانی، حسین همدانی، مرتضی اسدی، حسین خسروجردی، مصطفی گودرزی، مرتضی گودرزی، غلامعلی طاهری، علی شیخی، ناصر پلنگی، کامیار صادقی و … به نمایش گذاشته می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۲ شهریور از نمایشگاه «همچنان جاری» در موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کنند.

در بخشی از یادداشتی که برای این نمایشگاه نوشته شده، آمده است: «هنر نقش و رنگ نیز سهم خود را برای بیان نبرد خون و شمشیر ادا کرد و همچنان با شمایلی نو، از این حماسه سخن می‌گوید تا هنرهای تجسمی در این روزگار، قالبی گویا و رسا برای بیان حماسه عظیم عاشورا باشند. جریان این شیدایی، در گذر زمان، از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و پرده‌های نقالی گرفته، تا رد پایش در آثار مکتب سقاخانه و روایت‌های هنرمندانۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مشهود است.»

«همچنان جاری»، رویدادی است با رویکردی پژوهشگرایانه که این گنجینه را به دور از هر گونه پیش‌داوری‌، به تماشا و تدقیق در آورده تا بستری برای بازخوانی و بازاندیشی فراهم آورد.