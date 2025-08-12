«جوهر» در موزه هنرهای معاصر اصفهان؛ بازخوانی عاشورا از گنجینه موزه

به گزارش خبرنگار مهر نمایشگاه «جوهر» که از روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ در گالری شماره سه موزه هنرهای معاصر اصفهان افتتاح میشود، روایتی بصری از حقیقت پنهان انسان و ایستادگی جاودانه عاشورا را پیش چشم مخاطب میآورد.
روایت یک مفهوم بنیادین
سعید محمدیپناه، مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، عنوان «جوهر» را برگرفته از پندارهای بنیادین در هستی انسان دانست که فراتر از ظاهر و لایههای بیرونی، بنیان راستی و درستی وجود را شکل میدهد. او تاکید کرد که این نمایشگاه در لحظهای تاریخی به بازتاب این جوهر پرداخته است؛ لحظهای که بالاترین نمود انسانیت یعنی از خودگذشتگی در برابر بیداد، در واقعه عاشورا جلوهگر شد.
گنجینهای از آئین و هنر
آثار ارائهشده در این نمایشگاه، از گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان انتخاب شده است. سه پرده خیالینگاری از استاد عباس گیاهی با تکنیک قلمکار نقاشی، علمی از آثار استادان فقید برادران جوهریان که با خوانشی تازه عرضه میشود، و شمعدان نقره اثر استاد مهدی جوهری که نمونهای عظیمتر از آن در بارگاه حضرت ابوالفضل العباس (ع) قرار دارد، بخشی از این مجموعه است.
محمدیپناه افزود که نمایشگاه همچنین خوانشی از نسخه «طوفانالبکاء» میرزا محمدابراهیم جوهری، نیای هنری استاد مهدی جوهری را پیش روی مخاطب میگذارد؛ کتابی که به باور او نهتنها مرثیهای برای عاشورا، بلکه جشنوارهای از هنر و ایمان در تاریخ ایران است.
عاشورا؛ فراتر از یک سوگواره
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان، عاشورا را در این نمایشگاه نه صرفاً یک واقعه تاریخی یا آئین سوگواری، بلکه آیینهای برای اندیشیدن به جوهر وجود انسان معرفی کرد. به گفته او، در این روایت دیداری، عاشورا به سفری در لایههای پنهان کیستی و چیستی انسانی تبدیل میشود؛ جایی که مرز میان مرگ و جاودانگی رنگ میبازد و حقیقتی فراتر از زمان از پس رنگها و نقشها با بیننده سخن میگوید.
نظر شما