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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

نقاشان معاصر «مدرسه میناب» را روایت می‌کنند

نقاشان معاصر «مدرسه میناب» را روایت می‌کنند

نمایشگاه گروهی «مدرسه میناب» با حضور جمعی از نقاشان معاصر ایران، جمعه ۶ شهریور در گالری خانه افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی «مدرسه میناب» با حضور جمعی از هنرمندان شناخته‌شده هنرهای تجسمی، روایتی هنرمندانه از پیوند هنر، هویت ملی و مظلومیت دانش‌آموزان و شهیدان میناب در گالری خانه (موزه موقت میناب) برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با گردهم‌آوردن آثار هنرمندان معاصر ایران، تلاش دارد اندوه و خاطره ماندگار میناب را از دریچه نقاشی بازخوانی کند.

در این رویداد، آثاری از هنرمندانی همچون بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه «مدرسه میناب» روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ۷ تا ۳۱ شهریور، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 6927224
آزاده فضلی

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