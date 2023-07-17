به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عروسکی پوشش اقوام «جومه» پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۶ تیر با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیل جانعلی پور مدیرکل اداره مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مژده مصحفی توانا مدیر نمایشگاه «جومه» افتتاح و از ۹۰ عروسک دست بانوان هنرمند ایرانی رونمایی شد.
یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه پوشش اقوام ایرانی در قالب عروسکهای مناطق مختلف ایران توسط دبیرخانه صنایع فرهنگی ایران که در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده در حال برگزاری است. در این نمایشگاه عروسکهای مختلف از مناطق مختلف با تأکید بر پوشش اقوام مختلف که معمولاً برگرفته از افسانهها و خرده فرهنگهای آن مناطق هستند، قرار داده شده است. نمایشگاه میتواند برای خانوادهها جذاب باشد.
وی افزود: این نمایشگاه میتواند ایدههایی برای صاحبان صنایع فرهنگی و تولیدکنندگان داشته باشد، حتماً این عروسکها و پوششهای اقوام، نماینده خوبی برای فرهنگ ایرانی در نقاط مختلف هستند.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تنوع پوشش عروسکها و فلسفه تولید آن پوششها که معمولاً در کنار آن ارائه شده است، عمدتاً مربوط به افسانه و داستانی از یکی از اقوام ماست؛ همچنین هنر تولید لباس مختلف آمیخته از هنر و فرهنگ است؛ هنرمندان عروسک ساز این پوششها را در قالب عروسک در این نمایشگاه ارائه کردند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای این نمایشگاه گردآوری و پژوهش هنرمندان عروسک ساز است که نتیجه پژوهشها را در قالب عروسک آورده اند و امروز شاهد نمایش این عروسکهای اقوام هستیم. همچنین جشنواره فیروزه که در مرداد برگزار میشود، از جمله جشنوارههایی است که در آن صاحبان صنایع و مشاغل و بخش خصوصی و همینطور حامیانی از بخش دولتی و عمومی در یک فرآیند و رویداد به طور اشتراکی در مورد تولید آنها گفت و گو خواهند کرد.
احمدوند گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولید این پوششها و عروسکها، بسته حمایتی قرار داده تا به حمایت از صنایع خلاق به ویژه عروسکها بپردازد. این بستههای تسهیلاتی متنوع است. تسهیلات مالی حمایتی در این بسته وجود دارد؛ همچنین زمینه حضور مشاورههای تولید و راه اندازی کسب و کار، اعطای مجوزهای لازم به عنوان مؤسسات فرهنگی که دارای شخصیت و هویت حقوقی باشند، برای این کار فراهم شده است. امیدواریم بتوانیم بازارسازی مناسبی برای این کار انجام دهیم.
وی افزود: بازارسازی تنها برای حوزه عروسک نیست، بلکه عمده فعالیتهای دبیرخانه صنایع فرهنگی در حوزههای مختلف صنایع فرهنگی است. به همه این حوزهها کمک خواهیم کرد تا این صنایع فرهنگی وارد بازار شوند.
نمایشگاه بعدی عروسک اقوام در مکزیک برگزار میشود
در ادامه مژده مصحفی توانا مدیر نمایشگاه «جومه» گفت: در این نمایشگاه ۱۰۰ عروسک به نمایش گذاشته شده است؛ از سال ۹۲ به آموزش رایگان حوزه اسباب بازی پرداختم و از آنجا که آموزشها رایگان بود، از آنها درخواست کردم تا از عروسکهای محل، شهر و منطقه خودشان برایم بگویند و در قالب آن به طراحی عروسک بپردازیم. از سال ۹۸ که شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم و همه هنرجویانم در منزل بودند، به آنها گفتم که از پوشش شهر و منطقه خودشان برای طراحی عروسک استفاده کنید. در نهایت آنچه که امروز مشاهده میکنید، نتیجه آن تلاشها بود. بسیاری از عروسک سازانی که امروز ما آثارشان را در این نمایشگاه شاهد هستیم، عروسک ساز نبودند.
مدیر نمایشگاه «جومه» گفت: تا کنون در نمایشگاه آسوکه واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران، فرهنگسرای نیاوران، وزارت میراث اصفهان به نمایش عروسکهای اقوام پرداختیم. حضور در نمایشگاه مکزیک برنامه آینده ماست. همچنین تا کنون برای کشورهای استرالیا، عمان و کویت، ژاپن، بلغارستان، لبنان، آلمان، ارمنستان و استان سلیمانیه در عراق نمایشگاه عروسک اقوام را برگزار کرده ایم و عرضه عروسکها را در آنجا داریم.
وی از مسئولان درخواست حمایت کرد و گفت: برای برگزاری نمایشگاهها، از هزینههای شخصی خودمان پرداخت میکنیم درحالی که از مسئولان درخواست حمایت و صدور مجوز را داریم. همچنین امسال در یکی از نمایشگاههای نوشت افزار، قراردادی انجام داده ایم مبنی بر اینکه در پشت جلد نوشت افزارها عکس عروسکهای بومی را قرار دهیم. همچنین نشانگر و سرمدادی هم به آنها اضافه شده است. عکسهای عروسکها گرفته شده و در اختیار آنها قرار داده شده است.
همچنین این نمایشگاه تا روز جمعه ۳۰ تیر در برج آزادی از ساعت ۱۱ تا ۱۹ برقرار است و علاقمندان از ساعت ۱۱ تا ۱۹ میتوانند به برج آزادی مراجعه کنند.
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