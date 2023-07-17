به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آبفای البرز گفت: طرح‌های جدید آبفای البرز به ارزش هزار و ۷۴ میلیارد تومان با حضور وزیر نیرو به بهره برداری می‌رسد.

حمیدرضا نامداری اضافه کرد: بهره برداری از مدول (بخش) سوم تصفیه خانه شماره ۲ کرج با ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان و حفر، تجهیز و مهندسی مجدد ۶۵ حلقه چاه و با افزایش تولید ۳۰۰ لیتر در ثانیه و اجرای ۵/۴ کیلومتر خط انتقال و توزیع اصلی با اعتبار ۴۳۰ میلیارد تومان و بهره برداری از ۶ باب مخزن ۱۰ ذخیره به ظرفیت ۱۸ هزار ۵۰۰ متر مکعب در کرج، مهرشهر، رجایی شهر و روستاهای ایقربلاغ، هیو و قاسم آباد بزرگ با مجموع ارزش ریالی ۱۳۰ میلیارد تومان طرح‌هایی است که روز پنج شنبه با حضور وزیر نیرو افتتاح خواهند شد.

وی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شماره ۳ کرج با ظرفیت ۵۷۰ لیتر بر ثانیه با ارزش ریالی ۳۳۴ میلیارد تومان را هم آخرین طرحی است که وزیر نیرو کلنگ زنی می‌کند.