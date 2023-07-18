تبعات حذف لبنیات از سبد غذایی/ هزینه درمان ۱۰ برابر یارانه شیر

به گزارش خبرنگار مهر، مصرف روزانه شیر و لبنیات و قرار دادن این محصولات خوراکی در سبد غذایی، می‌تواند به سلامت جسمی و روانی آحاد مردم جامعه کمک کند و عکس این موضوع هم می‌تواند اتفاق بیافتد. یعنی اگر مصرف شیر و لبنیات از سفره مردم حذف شود، در آینده‌ای نه چندان دور، افرادی را خواهیم دید که دچار ضعف جسمانی و ذهنی هستند.

نتایج مطالعات پزشکی نشان می‌دهد که مصرف لبنیات پرچرب از قبیل پنیر، ماست و شیر کامل به پیشگیری از حملات قلبی، سکته مغزی و دیگر بیماری‌های قلبی و عروقی کمک می‌کند.

شاید همین مطالعه از صدها و هزاران مطالعه دیگر، کافی باشد که به اهمیت مصرف شیر و لبنیات پی ببریم.

قطعاً، هزینه‌های درمان بیماری‌ها به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از سرمایه گذاری بر روی تغذیه سالم جامعه است.

توصیه متخصصان تغذیه، مصرف روزانه شیر و البته سایر مواد لبنی است. البته، اولویت با خوردن شیر پاستوریزه است که بدن در برابر میکروب‌ها و…، مقاوم باشد. اما، واقعیت امر، نمی‌توان جرأت کرد و روزی یک لیوان شیر خورد. در آن صورت باید از سایر هزینه‌های روزانه زندگی چشم پوشی کنیم که ممکن نیست.

این مشکلات در حالی مطرح می‌شود که دست اندرکاران صنعت لبنیات نیز از شرایط پیش آمده راضی نیستند و معتقدند هزینه‌های تولید محصولات لبنی، با درآمد آنها همخوانی ندارد.

علی عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امنیت غذایی یکی از مباحث جدی جوامع بشری است که به امنیت ملی گره خورده و چنانچه تمامی کشورها نقشه راه بر مبنای برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حرکت نکنند، دچار آسیب می‌شوند.

وی افزود: امروز اگر در حوزه مصرف لبنیات به عنوان غذای سالم ۱۰۰۰ تومان پول بدهیم یعنی ۱,۰۰۰ تومان بیشتر برای تولید هزینه کنیم، نیازی نیست که ۱۰ برابر برای حوزه درمان هزینه کنیم.

شهیاد آبنار مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه تأمین امنیت غذایی پایدار یکی از با اهمیت ترین پروتکل‌ها در تمامی کشورها است، گفت: تأمین امنیت غذایی پایدار شامل موجودی کالا، موجودی غذا، در دسترس بودن غذا، اقتصادی بودن و سلامت است و اینها صرفاً توجیه مداخله گری دولت در بحث بازار نیست‌.

وی با اشاره به اینکه در توزیع یارانه خطا و ایراداتی وجود دارد، افزود: در جلسه‌ای که با انجمن مواد لبنی داشتیم، پیشنهاداتی در خصوص قیمت گذاری دستوری داده شد چرا که دولت به واسطه تأمین کالاهای اساسی میلیاردها دلار هزینه می‌کند که تمامی دهک‌های جامعه از آن بهره مند می‌شوند که در نهایت به واسطه خطا و ایرادات توزیع یارانه، دولت مکلف به هدفمندی یارانه‌ها است‌.

آبنار گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی، حمایت از بخش تولید است که بنا بر پیشنهادات انجمن مواد لبنی، باید در مباحث حکمرانی موضوع حذف قیمت گذاری دستوری مطرح شود تا در قالب طرح جامع اجرا شود.

سید احمد مقدسی دست اندرکار صنعت لبنیات، در واکنش به پرداخت یارانه به ۸۵ میلیون نفر گفت: اکنون طبقات بالا بیشترین یارانه را از محصولات لبنی به واسطه قدرت خرید و فرهنگسازی دارند، در حالی که با آزادسازی نرخ ارز، مابه التفاوت ۱۲ میلیارد دلار می‌تواند در توزیع شیرمدارس، پرداخت یارانه به دهک‌های ضعیف و مشوق صادراتی استفاده کند.

وی با تاکید بر حذف قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: دولت به واسطه تخصیص ارز در امر قیمت گذاری دخالت کرده است، در حالی که ما خواستار حذف قیمت و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط دولت به اقشار آسیب پذیر هستیم.

غلامعلی سلیمانی عضو هیأت مدیره صنایع لبنی، اقتصاد دستوری را عامل رانت و توسعه فقر دانست و افزود: اکنون نمی‌دانیم چقدر یارانه در داخل و چقدر در خارج مصرف می‌شود. به عنوان مثال در خصوص شیرخشک بچه از اوکراین و قزاقستان با نرخ ۱۰ دلار می‌رود، اما از ایران با ۲ دلار صادر می‌شود.

علی مروی فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه جمعیت خط فقر مطلق در کشور ۳۰ درصد را رد کرده است، گفت: یارانه کالا و سرکوب قیمت کالاها تنها به نفع پرمصرف‌ها است.

حذف شیر و لبنیات از سبد غذایی مردم، به ویژه طبقه کم درآمد و محروم جامعه، تبعات و آسیب‌های ناگواری در پی خواهد داشت؛ به گونه‌ای مجبور خواهیم شد چندین برابر یارانه شیر و لبنیات را صرف درمان بیماران کنیم که گرفتار بیمارستان‌ها خواهند شد.

شاید اگر امروز برای تهیه شیر و لبنیات، به مردم یارانه ندهیم، فردا باید ۱۰۰۰ برابر آن را بابت درمان بیماری‌ها هزینه کنیم.

احمد اسماعیل‌زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در دومین همایش صنعت لبنیات ایران، گفت: پایین‌بودن سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور برخلاف توصیه‌های تغذیه‌ای از سوی وزارت بهداشت است. درحالی‌که سه واحد مصرف لبنیات در روز توصیه شده، اما میزان و میانگین مصرف فعلی کشور، یک واحد در روز است.

وی با اشاره به هدفگذاری وزارت بهداشت برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور که می‌بایست در ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۲ حداقل ۲۵ درصد رشد داشته باشد، افزود: استراتژی دوم وزارت بهداشت، برای افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور، دسترسی به شیر و لبنیات ارزان است که باید به سادگی فراهم باشد.