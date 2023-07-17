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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

امام جمعه قشم:

مبلغان دینی باید آموزش زبان های خارجی ببینند

مبلغان دینی باید آموزش زبان های خارجی ببینند

قشم - امام جمعه قشم گفت: تربیت مبلغ آشنا به زبان های خارجی یکی از ضرورت های انکار ناپذیر جامعه امروز است و باید آموزش ببینند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی ظهر دوشنبه در همایش مبلغان که در جزیره قشم برگزار شد، اظهار داشت: تربیت مبلغ آشنا به زبان‌های خارجی یکی از ضرورت‌های انکار ناپذیر جامعه امروز است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین ویژگی تبلیغ داشتن موعظه خوب است که از ذوات مقدسه معصومین روایت شده موعظه خوب بهترین هدیه برای هدایت انسان بشمار می‌رود.

امام جمعه شهرستان قشم ادامه داد: اگر تبلیغ برای خدا باشد اثر گذاری آن در جامعه بیشتر است و اگر تبلیغ برای خود باشد، متوقف بر خود می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجبی تاکید کرد: جزیره قشم دروازه کوچکی رو به دنیا است و وظیفه ما تربیت مبلغ مسلح به زبان‌های روز دنیاست که واقعیتی انکار ناپذیر و نیاز امروزی است.

وی خاطرنشان کرد: طلبه‌ای در جریان تبلیغ خود موفق است که در همه زمینه‌های تبلیغ، تهذیب و تحصیل و سایر کارهای طلبگی از خود با جدیت گام بردارد.

کد مطلب 5838736

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