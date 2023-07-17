دور جدید صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از ایران به تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی در جلسه مشترک با وزیر بهداشت و تندرستی تاجیکستان با اشاره به پیشرفت‌های حوزه سلامت ایران، گفت: نظام سلامت ما پس از انقلاب رشد بالایی داشته است؛ شبکه بهداشتی در همه مناطق کشور وجود دارد و اگر بیمار به بهورزی در دورترین نقاط ایران مراجعه کند در صورت نیاز از طریق نظام شبکه به متخصص ارجاع داده می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های تولید واکسیناسیون در ایران، افزود: فلج اطفال در ایران سال‌ها است به مدد واکسیناسیون سراسری ریشه کن شده و در کنترل بیماری‌های واگیر تجربیات ارزنده‌ای داریم که قابل انتقال به کشور تاجیکستان است.

وزیر بهداشت ادامه داد: تحریم‌هایی که سال‌ها به ما تحمیل شده است نه تنها موجب توقف ما نشده بلکه روند و سرعت پیشرفت ما را افزایش داده است. ما برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای تعاملات مشخص با کشور تاجیکستان در حوزه سلامت داریم.

عین اللهی افزود: در دوره کرونا در حالی که توزیع واکسن معطل بروکراسی جهانی بود، ما ۶ نوع واکسن تولید کردیم و با کاهش موانع دیوانسالاری توانستیم مجوز ۵ واکسن را اخذ کنیم.

وزیر بهداشت گفت: در اجلاس جی ۵ باید ۵ کشور در کنار یکدیگر و به صورت گروهی برنامه‌های دارویی و درمانی را به پیش ببریم و موانع دیوانسالارانه را در روابط با کشورها به حداقل برسانیم.

وی افزود: داروهای ما از راه غیرمعمول و با چند برابر قیمت به تاجیکستان می‌رسد، در حالی که با حذف بوروکراسی‌ها این داروها با قیمت واقعی به دست مردم تاجیکستان خواهد رسید.

عین اللهی تاکید کرد: ایران آزمایشگاه‌های پیشرفته‌ای دارد که می‌تواند در ارتقای شاخص‌های سلامت تاجیکستان مؤثر باشد و دانشمندان برجسته ای داریم که در تولید داروهای بسیار پیشرفته از جمله در حوزه سل تراپی نقش دارند.

ایران می‌تواند به ارتقای سلامت در تاجیکستان کمک کند

وزیر بهداشت و تندرستی تاجیکستان نیز در این دیدار گفت: سفر من به ایران تجربیات بسیاری در حوزه سلامت، بهداشت و درمان به همراه داشت؛ به خصوص که تجهیزات دندانپزشکی و آزمایشگاهی در ایران حائز اهمیت و در خور توجه بود.

عبدالله زاده ادامه داد: با توجه به زبان مشترک ایران و تاجیکستان، تبادل تجربیات ایران می‌تواند به تحول حوزه سلامت ما کمک کند. برگزاری دوره‌های بازآموزی برای متخصصان ما از سوی اساتید ایرانی و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از ایران به تاجیکستان از جمله نیازهای ما است.

وی ادامه داد: هم اکنون داروی مورد نیاز تاجیکستان از ۱۱ شرکت دارویی ایرانی تأمین می‌شود و همچنین می‌توان ظرفیت داروهای گیاهی و شفابخش تاجیکستان را نیز در اختیار متخصصان داروساز ایرانی قرار داد.

عبدالله زاده گفت: ایران در تأمین داروی مورد نیاز خود در مرحله خودکفایی است و ما برای تأمین نیاز دارویی خود در اجرای تفاهم نامه‌های بین المللی به همکاری ایران نیاز داریم.