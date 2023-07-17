به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: خطاب به روسها میگویم که زمان گرفتن عکسهای یادگاری گذشته است و باید بدانند در ایران، نظام اسلامی حاکم شده و قدرت در دست مردم است. زمان قاجار و پهلوی گذشته است.
وی بیان کرد: اقدام فرصتطلبانه روسها با پاسخ مناسبی روبرو خواهد شد. به کشور ایتالیا که از منافقین دعوت کرده است، تذکر میدهم که به سراب دل نبندند و دروغگوهایی که داعیه مقابله با تروریسم داشتند، خودشان حامیان اصلی تروریسم هستند.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سالگرد برجام را پشت سر گذاشتیم و در دولت گذشته به دلیل این خسارت محض، صدها سکه به تعدادی از افراد داده شد. اکنون که عمر برجام به سر آمده و مشخص شده که خسارتی محض بوده است، انتظار میرود این اموال هنگفت به بیتالمال بازگردانده میشود.
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