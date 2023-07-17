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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۸

سلیمی در صحن مجلس:

عده‌ای برای برجام که خسارت محض بود، سکه گرفتند

عده‌ای برای برجام که خسارت محض بود، سکه گرفتند

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: سالگرد برجام را پشت سر گذاشتیم و در دولت گذشته به دلیل این خسارت محض، صدها سکه به تعدادی از افراد داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: خطاب به روس‌ها می‌گویم که زمان گرفتن عکس‌های یادگاری گذشته است و باید بدانند در ایران، نظام اسلامی حاکم شده و قدرت در دست مردم است. زمان قاجار و پهلوی گذشته است.

وی بیان کرد: اقدام فرصت‌طلبانه روس‌ها با پاسخ مناسبی روبرو خواهد شد. به کشور ایتالیا که از منافقین دعوت کرده است، تذکر می‌دهم که به سراب دل نبندند و دروغ‌گوهایی که داعیه مقابله با تروریسم داشتند، خودشان حامیان اصلی تروریسم هستند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سالگرد برجام را پشت سر گذاشتیم و در دولت گذشته به دلیل این خسارت محض، صدها سکه به تعدادی از افراد داده شد. اکنون که عمر برجام به سر آمده و مشخص شده که خسارتی محض بوده است، انتظار می‌رود این اموال هنگفت به بیت‌المال بازگردانده می‌شود.

کد مطلب 5838799
زهرا علیدادی

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