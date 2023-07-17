کشف ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز درباره جزئیات این خبر بیان کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و هرگونه قاچاق، مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر روز گذشته موفق شدند یک فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق را به هنگام خروج از آب‌های کشور متوقف کنند.

وی گفت: در بازرسی از شناور توقیف شده مقداری ادوات صیادی غیرمجاز و ۲۶ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که با هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشورهای حوزه خلیج‌فارس در مخازن جاساز شناور بارگیری شده بود، کشف و ضبط شد.

سردار پاکباز با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله سوخت مکشوفه را بالغ بر هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.