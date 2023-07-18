به گزارش خبرنگار مهر، ساره جوانمردی به واسطه عملکرد قابل تحسینش در بازی های پارالمپیک و به ویژه دو قهرمانی در بازی های ۲۰۱۶ ریو و رکوردشکنی در بازی های ۲۰۲۰ توکیو، لقب «ملکه تپانچه» را یدک می کشد. این ملی پوش تیراندازی بعد از هت تریک در بازی های توکیو جایگاهش را در صف مدعیان قهرمانی در هانگژو تثبیت کرد با این حال طی دو سال گذشته به خاطر غیبت های ممتد و ادامه دارش در اردوهای تیم ملی، بیشترین دغدغه و سوال را پیرامون وضعیت خود ایجاد کرد.

ساره جوانمردی مرداد سال گذشته برای آخرین بار تیم ملی پاراتیراندازی را در مسابقات همراهی کرد. او بعد از شکست دور از انتظاری که در جام جهانی کره جنوبی مقابل نسرین شاهیِ جوان داشت و به نایب قهرمانی بسنده کرد، در مسابقات قهرمانی جهان (آبان - امارات) اصلا شرکت نکرد.

تا پیش از این غیبت عجیب، اختلاف نظر با سرمربی تیم ملی در مورد این ملی پوش پاراتیراندازی مطرح بود اگرچه تغییر ترکیب کادر فنی و بازگرداندن آن به حالت قبل تغییری در رویکرد جوانمردی ایجاد نکرد و او با وجود بازگشت حسین امیری به کادر فنی (شهریور ۱۴۰۱) کماکان تمرینات انفرادی را در برنامه داشت.

بعد از غیبت در مسابقات جهانی امارات بود که خداحافظی از دنیای قهرمانی پیرامون دارنده سه مدال طلای بازی های پارالمپیک مطرح شد به خصوص وقتی صحبت از غیبت او در بازی های پاراآسیایی هانگژو هم مطرح شد، رویدادی که جوانمردی از حضور در دو دوره اخیر آن صاحب چهار مدال طلا شد با این حال تا به امروز در هیچ یک از اردوهای ویژه دوره جدید آن شرکت نداشته است.

در فاصله سه ماه مانده تا بازی های پاراآسیایی هانگژو اما رویکردهای جدیدی در مورد ساره جوانمردی مطرح شده است. او که به تازگی از مسائل شخصی و خانوادگی رها شده، قرار است پرچمدار کاروان ایران در هانگژو باشد، این انتخاب به منزله حضور قطعی جوانمردی در این دوره بازیهاست چرا که پرچمدار کاروان ها باید الزاما در مسابقات نیز شرکت داشته باشند.

ساره جوانمردی در سه دوره بازی های پارالمپیک شرکت کرده و صاحب سه مدال طلا و یک برنز شده است

حسین امیری سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تایید کرد و گفت: نام جوانمردی از ابتدا در تمام فهرست هایی که برای تشکیل اردوی تیم ملی ارائه می شد، قرار داشت اما او در هیچ اردویی شرکت نکرد. حالا اما قطعا ساره جوانمردی در بازی های پاراآسیایی هانگژو شرکت می کند، او به عنوان پرچمدار کاروان ایران انتخاب شده است، پس باید در بازی ها هم رقابت داشته باشد.

وی در مورد وضعیت ساره جوانمردی و اینکه «با توجه به غیبت های دو سال اخیرش در اردوها و مسائل شخصی که با آنها مواجه بوده و همچنین فاصله زمانی باقی مانده تا بازی ها، چه زمانی و به چه صورت تمریناتش را آغاز می کند؟»، گفت: این موضوع کاملا به شرایط خودِ ساره جوانمردی بستگی دارد. او یا باید در محل اردوی تیم ملی حاضر شود یا به خاطر مسائل شخصی، در محل زندگی و به صورت انفرادی تمریناتش را پیگیری کند.

سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی در پاسخ به این پرسش که «بعد از یک سال دوری از میادین، جوانمردی می تواند در هانگژو مدال آور شود و باز هم روی سکوی قهرمانی بایستد؟»، گفت: در کل شرایط این ورزشکار از دو زوایه قابل بررسی است اول اینکه او مدتی از میادین دور بوده و در عین حال احتمالا به خاطر شرایط خاصش با افت و ضعف بدنی هم مواجه شده است. این شرایط می تواند به ضرر او باشد و حتی اعتماد به نفسش را تضعیف کند. از طرفی در این شرایط و درحالت منطقی، کسی از ساره جوانمردی انتظار ندارد بنابراین حتی اگر آخر هم شود کسی او را نقد نمی کند.

امیری ادامه داد: البته که ساره جوانمردی ورزشکاری با اراده، جنگجو و پرتوان است و حتما در بازگشت دوباره هم موفق خواهد بود. در کل کار راحتی برای شروع دوباره ندارد اما ایمان دارم که ساره در هانگژو فاصله زیادی با جوانمردیِ اعزامی به رویدادهای دیگر ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه با اضافه شدن ساره جوانمردی تعداد پاراتیراندازان اعزامی به بازی های پاراآسیایی به ۶ نفر افزایش می یابد، تصریح کرد: در صحبت های کارشناسی با مسئولان بحث مدال آوری مطرح می شود اما در صحبت با خودِ ورزشکاران کمتر در این زمینه صحبت می شود تا آنها با آرامش بیشتر تمرینات شان را دنبال کنند. از ساره جوانمردی هم در بازگشت انتظار طلا نیست اگرچه اطمینان داریم فینال بازی ها کاملا ایرانی خواهد بود مانند جام جهانی کره جنوبی.

سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی در مورد پیش بینی خود از مدال آوری شاگردانش در هانگژو نیز گفت: پیش بینی نمی کنم اما اطمینان دارم جنگ اصلی بین خود ایرانی ها است. قول می دهم رکوردهای تمرینی که ملی پوشان در اردو می زنند و بالا هم است در بازی ها تکرار شود.