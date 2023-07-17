۱۰۰ هزار کلاس درس نیاز به مقاوم سازی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت: اکنون بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس نامطمئن (غیرمقاوم) در سطح کشور داریم و در حوزه مسکن مهر نیز موضوع تأمین فضای آموزشی مغفول مانده است.

قفلی ادامه داد: از سال ۱۳۷۷ تشکل مدرسه سازی در کشور راه اندازی شد که دستاوردهای خوبی داشته است. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز کمک‌های خوبی به ما داشته‌اند و مدارس مورد نیاز تأمین شده است.

وی افزود: با رشد ورود اتباع و افزایش مهاجرت‌ها که غالباً به دلیل خشکسالی و ریزگردها ایجاد شده، مشکلاتی برای این حوزه به وجود آمده است.

قفلی در پایان گفت: مساعدت ارتش در ساخت آموزشگاه‌های مورد نیاز در مجتمع‌های تخصصی مرتبط و فراهم کردن فضای آموزشی برای آنها مورد انتظار ماست.

همچنین حمیدرضا خان‌محمدی با اشاره به برگزاری بیست و پنجمین همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز کشور در هفته گذشته عنوان کرد: خیرین مدرسه ساز کشور در تهران گردهم آمدند که ماحصل آن، اجماع برای دستیابی به تعهد ۱۶ هزار میلیارد تومانی در سال آینده بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: اکنون با در دست داشتن هشت هزار و ۹۷۸ پروژه، دومین دستگاه کشور از لحاظ تعداد پروژه‌های عمرانی هستیم.

به گفته وی، برای مدارس در دست استفاده نیز با اجرای طرح شهید عجمیان، ضمن تهیه وسایل و امکانات مورد نیاز برای مدارس هدف، دانش آموزان و معلمان در قالب گروه‌های جهادی نسبت به شاداب‌سازی و بهسازی مدارس اقدام می‌کنند.

در ادامه ابوالفضل هندویان یکی از خیرین مدرسه‌ساز از خطر احتمالی سه شیفته شدن مدارس ابراز نگرانی کرد و افزود: همه ما درگیر این مشکل هستیم و اکنون با کمبود زمین مواجه هستیم.