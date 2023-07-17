شماره جدید شیرازه درباره طنز عالی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی در جدیدترین شماره مجله «شیرازه کتاب» که بهتازگی با عنوان «طنز عالی مستدام» منتشر شده، سراغ موضوع «طنز» در حوزه کتاب رفته است.
شیرازه کتاب در بخش «خانواده نشر» پس از گردآوری آخرین اخبار و تازههای حوزه کتاب، گزارشی از دور اول جایزه جهانی فلسطین و همچنین فراخوان دومین دورۀ این جایزه ارائه کرده است. خلاصهای از برخی نشستهای مجمع ناشران در سی و چهارمین دورۀ نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز دیگر موضوعات این بخش است.
شیرازه کتاب در پرونده ویژه این شماره خود، ابتدا گفتوگویی با محمدرضا شهبازی نویسنده و طنزپرداز نامآشنای کشورمان داشته است و در ادامه نگاهی اجمالی به موضوع طنز داشته و موضوعاتی همچون طنز در دفاع مقدس، اولین کتاب طنز به زبان فارسی، حال و روز کتب طنز در کتابخوانها، لزوم توجه به موضوع طنز در فعالیتهای بینالمللی، نوشتههای جدی دربارۀ طنز، کتابهای طنز جلال آلاحمد، طنز جریانساز مشروطه، وضعیت کتب طنز بعد از انقلاب اسلامی، بررسی دو کتاب طنز در عصر قاجار، کتابهای طنز خسروشاهانی، وضعیت ممیزی طنز، معرفی مجلۀ سه نقطه و… به مخاطب ارائه شده است.
در بخش طعم کتاب نیز علاوه بر نکاتی برای نوشتن که فاطمه سلیمانی ازندریانی آن را تنظیم کرده است، نگاهی به مجموعه کتاب «ماجرای دشت مرموز» و «جمعه دوم آوریل» شده است و گفتوگویی با نویسندگان این دو اثر در اختیار مخاطب قرار داده شده است. در پایان این بخش گفتوگویی با دو نویسندۀ ایرانی که جایزۀ جهانی فلسطین را دریافت کردهاند، یعنی مریم مقانی و حسینعلی جعفری شده است که دربارۀ این جایزۀ جهانی و بین المللی صحبت کردهاند.
در کافه کتاب نیز یادداشتهایی از حکیمهسادات نظیری، فریبا رئیسی، سیدمحمدجواد کیشبافان، فائزه اکبری، فرزانه زینلی، کوثر علیپور، محمدامین میمندیان، محمدجواد قائدی، مرضیهسادات آل ایوب، نسیم اسدینژاد و یگانه تقیزاده دربارۀ موضوع طنز گردآوری شده است.
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