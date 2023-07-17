ثبت ۲۴۲۵ شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین مصطفی اف ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان در شهرستان مرزی آستارا اظهار کرد: ۲ هزار و ۴۲۵ شرکت ایرانی در آذربایجان ثبت شده است که بخش زیادی به صورت شرکت‌های فعال حضور دارند.

وی با بیان اینکه افزایش حجم ترانزیت بین المللی در کریدور شمال و جنوب ۶۹ درصد افزایش داشته است، افزود: در سال ۲۰۲۲ حجم مبادلات تجاری بین ۲ کشور ایران و جمهوری آذربایجان ۳۰ درصد رشد یافته و در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۳ این مبادلات ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان ادامه داد: بخش حمل و نقل از بخش‌هایی است که در مناسبات ۲ جانبه حائز اهمیت است از این‌رو شاهد رشد و توسعه این بخش‌ها هستیم به طوری که در سال گذشته رشد ۴۸ درصدی داشت.

مصطفی اف با اشاره به طرح‌های گسترده حمل و نقل بین ۲ کشور تصریح کرد: هم اکنون خط اتوبوس باکو - نخجوان در مسیر ایران، عبور روزانه سه دستگاه اتوبوس بین خاک اصلی آذربایجان و نخجوان از خاک ایران و به طور هفتگی ۲ پرواز بین تهران و باکو وجود دارد.

کریدور شمال- جنوب اولویت اصلی در بخش حمل و نقل است

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان ادامه داد: کریدور شمال و جنوب اولویت اصلی را در بخش حمل و نقل به خود اختصاص داده است، ما در سن پترزبورگ در مورد این کریدور مذاکره کردیم و جمهوری آذربایجان از امضای یادداشت تفاهم بین روسیه و ایران حمایت می‌کند، از طرفی آمادگی داریم یادداشت تفاهمی مشابه با روسیه در سمت خود در مرز روسیه به امضا برساند.

مصطفی اف اضافه کرد: در ارتباط با پروژه کریدور شمال - جنوب ۲ پروژه نیمه‌تمام شامل بارانداز ریلی آستارا، ساخت پل خودرویی در «آستارا چای» و تأمین ساخت تأسیسات لازم برای گمرک و مرزیابی در ۲ سوی پل مورد توجه و تاکید است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان اظهار کرد: اتصال منطقه اقتصادی «زنگزور شرقی» از مسیر ایران است که این پروژه در دیدار رؤسای جمهوری ما در عشق آباد مورد توافق قرار گرفت و سندی امضا شد، ضمن اینکه در نفت و گاز نیز همکاری‌های مشترکی داریم که در این رابطه نیز مذاکره خواهد شد.

مصطفی اف با بیان اینکه زَنگزور یکی از مهم‌ترین مسیرهای حمل و نقل زمینی است که جمهوری آذربایجان و جمهوری خود مختار نخجوان را از طریق ارمنستان به روسیه و ترکیه متصل و زمینه را برای ارتباط آسیا، اروپا و خاورمیانه با یکدیگر فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به حضور این هیأت در شهرستان آستارا اظهار کرد: جمهوری آذربایجان با هیأتی گسترده در سطح عالی در این جلسه شرکت کرده است که نشان از اهمیت رابطه با جمهوری اسلامی ایران دارد.