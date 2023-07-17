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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خبر داد؛

ثبت ۲۴۲۵ شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان

ثبت ۲۴۲۵ شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان

آستارا- معاون نخست وزیرجمهوری آذربایجان با بیان اینکه این کشور به توسعه همکاری‌ها با ایران باور دارد، گفت: دو هزار و ۴۲۵ شرکت در جمهوری آذربایجان ثبت شده اند که بسیاری از آنها فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین مصطفی اف ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان در شهرستان مرزی آستارا اظهار کرد: ۲ هزار و ۴۲۵ شرکت ایرانی در آذربایجان ثبت شده است که بخش زیادی به صورت شرکت‌های فعال حضور دارند.

وی با بیان اینکه افزایش حجم ترانزیت بین المللی در کریدور شمال و جنوب ۶۹ درصد افزایش داشته است، افزود: در سال ۲۰۲۲ حجم مبادلات تجاری بین ۲ کشور ایران و جمهوری آذربایجان ۳۰ درصد رشد یافته و در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۳ این مبادلات ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان ادامه داد: بخش حمل و نقل از بخش‌هایی است که در مناسبات ۲ جانبه حائز اهمیت است از این‌رو شاهد رشد و توسعه این بخش‌ها هستیم به طوری که در سال گذشته رشد ۴۸ درصدی داشت.

مصطفی اف با اشاره به طرح‌های گسترده حمل و نقل بین ۲ کشور تصریح کرد: هم اکنون خط اتوبوس باکو - نخجوان در مسیر ایران، عبور روزانه سه دستگاه اتوبوس بین خاک اصلی آذربایجان و نخجوان از خاک ایران و به طور هفتگی ۲ پرواز بین تهران و باکو وجود دارد.

کریدور شمال- جنوب اولویت اصلی در بخش حمل و نقل است

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان ادامه داد: کریدور شمال و جنوب اولویت اصلی را در بخش حمل و نقل به خود اختصاص داده است، ما در سن پترزبورگ در مورد این کریدور مذاکره کردیم و جمهوری آذربایجان از امضای یادداشت تفاهم بین روسیه و ایران حمایت می‌کند، از طرفی آمادگی داریم یادداشت تفاهمی مشابه با روسیه در سمت خود در مرز روسیه به امضا برساند.

مصطفی اف اضافه کرد: در ارتباط با پروژه کریدور شمال - جنوب ۲ پروژه نیمه‌تمام شامل بارانداز ریلی آستارا، ساخت پل خودرویی در «آستارا چای» و تأمین ساخت تأسیسات لازم برای گمرک و مرزیابی در ۲ سوی پل مورد توجه و تاکید است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان اظهار کرد: اتصال منطقه اقتصادی «زنگزور شرقی» از مسیر ایران است که این پروژه در دیدار رؤسای جمهوری ما در عشق آباد مورد توافق قرار گرفت و سندی امضا شد، ضمن اینکه در نفت و گاز نیز همکاری‌های مشترکی داریم که در این رابطه نیز مذاکره خواهد شد.

مصطفی اف با بیان اینکه زَنگزور یکی از مهم‌ترین مسیرهای حمل و نقل زمینی است که جمهوری آذربایجان و جمهوری خود مختار نخجوان را از طریق ارمنستان به روسیه و ترکیه متصل و زمینه را برای ارتباط آسیا، اروپا و خاورمیانه با یکدیگر فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به حضور این هیأت در شهرستان آستارا اظهار کرد: جمهوری آذربایجان با هیأتی گسترده در سطح عالی در این جلسه شرکت کرده است که نشان از اهمیت رابطه با جمهوری اسلامی ایران دارد.

کد مطلب 5838936

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