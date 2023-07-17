موضع گیری عباس ابراهیم درباره تنش لبنان با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، عباس ابراهیم، مدیرکل سابق سازمان امنیت عمومی لبنان خبر داد که با سفیر آمریکا در بیروت دیدار و درباره مساله چادرها در روستای الغجر رایزنی کرده و پیشنهادی ارائه داده است که به کاهش تنش منجر خواهد شد.

عباس ابراهیم گفت که چند روز پیش میزبان «دوروثی شیا»، سفیر آمریکا در بیروت، بوده و با وی وضعیت جنوب لبنان و چادرها در مرز را مورد رایزنی قرار داده است.

وی افزود که پیشنهادی را در این باره با دوروثی شیا در میان گذاشته که می تواند به کاهش تنش و حل مشکل جنوب بیانجامد.

او همچنین تصریح کرد که در این دیدار همچنین درباره اوضاع در جنوب لبنان و مساله چادرها در روستای الغجر رایزنی کرده است.

عباس ابراهیم که در دوره مسئولیت خود با پرونده های امنیتی مهمی در لبنان و منطقه دست و پنجه نرم کرده است در ادامه گفت که ثبات لبنان در گرو ثبات منطقه ای و بین المللی است و ثبات کنونی از لحاظ موازنه میان قدرت های منطقه ای همچنان واضح نیست.

وی تاکید کرد: تأثیر بیشتر و نقش بارز را در حال حاضر گفتگوی ایران و آمریکا و توافق عربستان و ایران دارد.

عباس ابراهیم افزود: لبنانی ها محکوم به گفتگو هستند زیرا کشمکش تاثیر منفی بر مردم دارد. گفتگوی داخلی مهم است زیرا بدون آن ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.

وی در ادامه گفت: ما به نهادهای امنیتی که به وظیفه خود عمل می کنند و در راس آنها ارتش لبنان قرار دارد، اطمینان و اعتماد داریم.